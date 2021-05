Tidligere spillere samarbeider med MFK om spesielt tilbud

Gatelaget ble startet i 2019 og er et tilbud til folk som har eller har hatt rusproblemer. Rindarøy var sentral i arbeidet som samfunnsansvarlig i MFK.

Nylig sluttet han i MFK for å starte stiftelsen JoinUs, der han har med seg tidligere MFK-spiller Marcus Andreasson og frikjører Asbjørn Eggebø Næss som aktivitetsledere. JoinUs er et lavterskeltilbud med fritidsaktiviteter for personer som trenger et møtested.

– Vi er stolte over avtalen om å drive gatelaget for MFK, som er den største merkevaren vi har i Molde. Jeg har jobbet med dette laget siden august 2019, og føler litt eierskap siden jeg har vært med å bygge opp tilbudet. Jeg synes det er kjekt at MFK gir meg muligheten til å fortsette denne jobben, sier Rindarøy.

10–15 spillere

Koronasituasjonen har påvirket oppslutninga også på gatelagets samlinger.

– Vi har hatt alternative aktiviteter som fjellturer, bowling og kino. Nå når vi kan trene igjen, ser vi at folk kommer tilbake til gruppa. Nå har vi et gjennomsnitt mellom 10 og 15 spillere på trening, det samme som vi hadde før korona, sier Rindarøy.

Også Marcus Andreasson skal bidra som trener inn mot gatelaget i år.

– Vi er stolte over å få dette ansvaret, for gatelaget har vært en suksess fra Knut Olav startet det opp. For stiftelsen er det fantastisk å få en slik avtale med klubben der vi både har spilt og jobbet i mange år. Prosjektet er en brobygger mellom klubben, deltakerne, det offentlige, det privat og det frivillige. For oss er dette kjempeviktig, sier Andreasson.

– Viktig samfunnsansvar

Avtalen gjelder foreløpig for 2021, men MFK-direktør Ole Erik Stavrum ser for seg et langvarig samarbeid.

– Vi er veldig glade for å ha Knut Olav med videre. Dette er ei utsatt gruppe der det er viktig med kontinuitet og god oppfølging, og dette er en viktig del av det samfunnsansvaret Molde Fotballklubb skal ta. JoinUs sitter på en kompetanse som det er helt riktig at vi benytter oss av. Det var et enkelt valg, sier Ole Erik Stavrum.