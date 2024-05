– Jeg vet at det laget vi har nå kommer til å være med på å krige helt oppe der når vi nærmer oss slutten, men vi skal innrømme at vi hadde ønsket at prestasjonene våre var tryggere og at vi fant hverandre bedre. Det jobber vi med hver dag, sier trener Erling Moe til VG.

Mandag tapte den seiersvante tittelkandidaten fra Romsdal 2–4 for Sarpsborg 08. Fra før har Molde gått på smeller mot Odd og Sandefjord. Lagene ligger som henholdsvis nummer 13, 14 og 15 av ligaens 16 lag.

Under «Fotballkveld» på TV 2 var Dag-Eilev Fagermo gjest etter runden. Den tidligere Vålerenga-treneren mener Molde-forsvaret enkelt og greit er for svakt.

– Jeg har sett Molde ganske mye i år. Det er to store svakheter. Det er først og fremst intensiteten i forsvarsspillet deres generelt. Så er det de tre bak, som jeg mener ikke er gode nok til å være med helt toppen - både individuelt og kollektivt, sier Dag Eilev Fagermo i TV 2s studio.

– Han får sitte der og mene. Det gikk ikke så bra sist han prøvde selv. Han bør være varsom, svarte Molde-trener Moe til TV 2 etter kampslutt.

EKS-KOLLEGER: Tidligere VIF-trener Dag-Eilev Fagermo takket Erling Moe for en kamp i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Overfor VG senere mandag kveld sier Moe at Fagermo må få lov til å mene hva han vil.

– Så får vi gjøre vårt. Sånn vil det alltid være når ting ikke flyter - da har de i studio sterke meninger. Jeg er godt fornøyd med spillerne vi har. Så ser jeg selvfølgelig at det ikke flyter på for oss slik vi hadde ønsket.

– Hvorfor har det ikke fungert optimalt så langt denne sesongen?

– Vi leter litt etter oss selv. Vi må være mer direkte i stilen. Vi må ikke vente på at neste sjanse skal oppstå. Vi blir spillende for mye mot etablert. Vi er ikke så flinke i overgangsspillet. Vi trykker ikke nok på fremover. Det er ting vi jobber med hele tiden.

SKUFFET: Molde-trener Erling Moe var misfornøyd etter tapet for Sarpsborg 08 på Aker Stadion mandag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Etter en tredjedel av sesongen har Molde vunnet fem matcher, spilt to uavgjort og tapt tre ganger. 17 av 30 mulige poeng og 4. plass er det foreløpige resultatet.

– Jeg føler at vi ikke får ut vårt fulle potensial. Vi gjør det stykkevis. Sånn som i dag, skaper vi mer enn nok til å vinne kampen. Vi skulle hatt et straffe på slutten. Da hadde kanskje resultatet blitt annerledes. Men vi må jobbe oss til marginene. Det ligger på oss selv, sier Moe, før han avslutter:

– Jeg tror ikke vi skal finne unnskyldninger eller bortforklaringer. Vi må stå i det, være mannfolk og tåle at det er trøkk på oss.

Det gjenstår to runder før EM. Molde skal spille mot Brann i Bergen (søndag) og hjemme mot Viking (2. juni) før Eliteserien tar pause i cirka en måned.