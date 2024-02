– Det er nesten ikke til å tro, utbrøt Viaplay-kommentator Roar Stokke etter at Fredrik Gulbrandsen satte inn 3–0 for Molde i den polske hovedstaden.

Da var det spilt 67 minutter, men det gikk bare 62 sekunder fra matchen ble blåst i gang til Gulbrandsen scoret Moldes første på Stadion Wojska Polskiego.

Drømmestarten fylte det norske laget med selvtillit, noe som kom til syne da Eirik Hestad økte til 2–0 med en frekk hælflikk etter 20 minutter.

– Jeg syns vi gjør en skikkelig god borteprestasjon. Vi er skapende. Vi tør å være oss selv. Jeg er stolt og glad på vegne av spillerne og klubben, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay.

I etterkant hadde Legia flere store sjanser, men Oliver Petersen storspilte i Molde-målet.

Med en halv omgang igjen fjernet Gulbrandsen også all potensiell tvil om hvilket lag som ville avansere, da spissen scoret sitt fjerde på bare en uke mot det polske storlaget.

– Vi har fått ganske stor erfaring med å spille i Europa. Vi har lært at vi må utvikle oss selv slik at vi klarer å være oss selv også her. Jeg er glad for at det går fremover også på denne årstiden her, sier Moe.

Slik startet Molde (5–3-2): Vis mer ↓ Petersen – Linnes, Haugan, Hagelskjær, Haugen, Løvik – Kaasa, Dæhli, Hestad – Gulbrandsen, Wolff Eikrem.

Fredag trekkes 8-delsfinalene i Europa Conference League og der kan Molde møte følgende lag:

Aston Villa (England), Club Brugge (Belgia), Fenerbahçe (Tyrkia), Fiorentina (Italia), Lille (Frankrike), Maccabi Tel-Aviv (Israel), PAOK (Hellas) eller Viktoria Plzeň (Tsjekkia).

Oppgjørene spilles 7. og 14. mars.

1 / 7













Mot Legia satte Erling Moes mannskap sammen en av klubbens gjeveste prestasjoner noen gang. Både kollektivt og individuelt var blåtrøyene glitrende.

I mål var Petersen avgjørende, i forsvar sto trioen Eirik Haugan, Anders Hagelskjær og Kristoffer Haugen støtt, på midtbanen viste spesielt Markus Kaasa høy europeisk klasse, mens Gulbrandsen var nådeløs på topp.

– Det er sinnssykt deilig. Vi kom med tro på det og viste at vi er gode nok. Jeg syns vi sto veldig bra i 90 minutter. Det var ekstremt gøy å spille, sier Kaasa.

– Det som gjør det så stort, er at Legia har slått så mange gode klubber på hjemmebane før. Det setter denne prestasjonen fra Molde i perspektiv for meg, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.