Se video av hendelsen øverst i saken.

Jens Dahl, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, bekrefter overfor VG at forholdet er blitt anmeldt og at politiet har opprettet sak.

– Det har vært en konflikt mellom Molde- og Rosenborg-supportere hvor to personer slåss. Det var ingen alvorlige person- eller legemsskader, sier Dahl.

Hendelsen skjedde i Fjordgata – omtrent ti minutters gange fra Aker Stadion – før kampen mellom Molde og Rosenborg lørdag. Kampen endte 2–2.

En video av hendelsen ble spredt på X etter kampen. Romsdals Budstikke delte videoen og omtalte saken lørdag kveld. Avisen skriver at politiet kom til stedet umiddelbart.

– Det kan ikke forsvares på noen som helst måte. Det er uakseptabel oppførsel, helt uavhengig av foranledning, sier Ronny Stamsvik, leder av Moldes supporterklubb Tornekrattet, til VG.

Stamsvik sier at han ikke vet noe om foranledningen eller om de involverte, utenom det han har lest på X. Der hevdes det at gutten som ble overfalt er mindreårig.

– Det er en ung gutt som blir sparket bakfra. Det er overhodet ikke greit. Jeg vet ikke noe konkret, men slik jeg forstår det er han 14–15 år, sier Stamsvik.

Operasjonsleder Dahl kan på nåværende tidspunkt ikke bekrefte om supporteren er identifisert. Han kan heller ikke si noe om foranledningen eller om fornærmede er mindreårig.

– Jeg synes det er uakseptabel oppførsel. Egentlig har vi massiv støtte på tribunen i Molde, men sånne hendelser tar bort fokuset fra den enorme støtten laget har, sier Bjørn Skar, talsmann i Rosenborgs supporterklubb Kjernen, til VG.

Skar sier at han tar sterkt avstand for alle former for bruk av vold. Han legger også til at han ikke har kjennskap til om personen er medlem av Kjernen eller ikke.

– Slike hendelser gjør at oppfattelsen av alle i Kjernen blir negativ. Ingen av oss ønsker at det skal være slik.

Skar anslår at det var rundt 1000 Rosenborg-supportere på Aker Stadion lørdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Til Nidaros forteller Tore Berdal, daglig leder i Rosenborg, følgende:

– Dette hører ikke hjemme på en fotballkamp og dette er ikke noe Rosenborg vil bli assosiert med. Personen kommer til å bli utestengt fra supporterne.

Foto: Joakim Halvorsen / NTB Tore Berdal Daglig leder i Rosenborg

– Nå jobber vi med å identifisere mannen. Sånn som dette skal det ikke være, forteller han.