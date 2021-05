Ble solgt for tre måneder siden. Derfor betydde seieren ekstra mye for Christensen

Molde – Vålerenga 2-3

AKER STADION: 21-åringen har i flere år vært sett på som et av landets aller største talenter, og da Molde hentet ham sommeren 2019, var det store forventninger knyttet til unggutten. Men å være i skyggen av Magnus Wolff Eikrem er kanskje den tøffeste oppgaven i Eliteserien for en fremadstormende offensiv midtbanespiller. Derfor følte han at han trengte noe nytt.

Så da Vålerenga kom bankende på døra foran denne sesongen, var det ikke et vanskelig valg å ta med seg flyttelasset til Oslo. Etter å ha returnert til sin gamle hjemmebane med å ta tre poeng, var han naturligvis høyt oppe etter kampslutt.

På vei ut av stadion innrømmer han at seieren smakte veldig godt.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er en personlig revansj, men det er selvfølgelig deilig å vinne et sted hvor man har spilt tidligere. Dette ble et hyggelig gjensyn for min del, sier Tobias Christensen til Romsdals Budstikke.

– Men det betyr litt ekstra?

– Det er nok litt ekstra deilig, men jeg har et veldig godt forhold til alle her, gliser han.

– Viser karakter

Han mener Vålerenga absolutt fortjente de tre poengene de fikk med seg fra Aker stadion.

– Vi har perioder hvor vi er gode, og Molde har perioder hvor de er gode. Jeg synes det viser ekstrem karakter at vi kommer tilbake og vinner, også på måten vi gjør det på.

Mot slutten ble han trukket enda dypere i banen da midtbanekollega Fredrik Oldrup måtte gå ned å spille midtstopper. Der var han med å kontrollere inn seieren. Christensen presiserer at vi ikke fikk se det beste han kan by på i kveld.

– Det ble mer kriging enn finspill inne i midten for min del. Men jeg liker godt å spille lenger ned også. Det er noe jeg har begynt å sette mer pris på mer årene. Der kan jeg ha mer ball og være med å styre spillet mer.

– Ny rolle

Han har fått mye spilletid etter overgangen fra Molde. Og nå begynner Christensen å føle at han er på vei dit han vil være.

– Jeg hadde ei god oppkjøring, også har det gått helt greit i sesongstarten. Det er det siste lille som mangler for min del, men det kommer. Det handler i grunn om at det er en ny rolle, et nytt spillsystem og nye relasjoner. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, sier midtbaneeleganten.

– Hva er den store forskjellen mellom å spille i Molde og i Vålerenga? Er det mer krevende?

– Det er nok ikke mer krevende, men det er et annerledes system. Vi har nok litt strengere retningslinjer i spillet i Vålerenga. Spillmønstret er mer satt. I MFK spilte jeg som tier, og hadde det litt friere. Akkurat det har vært en liten omstilling, men jeg trives veldig godt.

– Fikk ikke ut mitt beste

Christensen er den første til å innrømme at perioden i MFK ikke ble som hverken han eller omgivelsene forventet. Han skulle gjerne vist mer hva han står for i Molde-drakta.

– Absolutt. Jeg dro herfra uten å ha fått ut mitt beste. Men sånn er det i fotballen. Det er ikke alltid ting fungerer som man håper. Jeg skulle levert bedre, og jeg skulle kanskje ønske jeg fikk mer tillit. Men det går på prestasjoner. Denne gangen ble det sånn. Jeg har et veldig godt forhold til alle i MFK, men det var nok det beste at det ble sånn. Jeg trengte en liten restart, selv om jeg følte jeg var tålmodig her. Men etter et og et halvt år uten å ha rykket frem i køen ble det litt vanskelig, understreker 20åringen.

– Var det du som gikk til klubben og sa at du ville videre?

– Jeg var nok tydelig på at jeg trengte noe nytt, men først var det snakk om et utlån. Så kom budet fra Vålerenga, hvor MFK ble fornøyde med prisen. Da løste det seg greit, og det var nok det riktige.

Skal sette på plass kompisene

Selv om han understreker at han har et godt forhold til alle i MFK, er det ingen tvil om at bestekompisene vil få høre det de neste dagene. Christensen bodde nærmest vegg i vegg med Marcus Holmgren Pedersen og Ola Brynhildsen da han spilte i klubben. De tre leaset til og med en bil sammen.

Etter kampen skulle Christensen hjem til Brynhildsen på besøk. Der er det han som har grunn til å være høyt oppe.

– Det er veldig godt å sette de to på plass, så det er ingen tvil om at de kommer til å høre om dette i lang tid fremover, sier Tobias Christensen.