Ohi innrømmer «cocky» Messi-feiring: – Den betyr at jeg er her for å bli

Molde - Brann 4–0

MFK-spissen hadde kanskje det bredeste gliset av alle da han kom ut i pressesongen etter Moldes sterke firemålsseier mot Brann.

Ohi Omoijuanfo noterte seg for tre av scoringene og kunne dermed ta med seg matchballen hjem etter kampen.

– Det smakte utrolig godt å kunne sette de tre målene. Jeg er svært fornøyd med det, forteller Ohi til Rbnett.

Med fem mål på de to siste kampene, er MFK-angriperen toppscorer i Eliteserien. Det kommer godt med etter et par stygge bom, blant annet en straffemiss, i serieåpningen mot Kristiansund.

– Den begynner å komme seg. Jeg var ganske lenge ute med skade. Jeg vet at det var mange som avskrev meg etter den første kampen. Men jeg er fortsatt i en oppbyggingsfase. Formen er ikke helt på topp. Jeg må bare fortsette å jobbe hardt og komme meg i gode posisjoner, så finner lagkameratene meg, sier Ohi.

Tok kritikken tungt

27-åringen innrømmer at han merket kritikken etter de misbrukte sjansene i serieåpningen. Molde-spissen tok bommene tungt.

– Du ser det litt uten å ville se det. Man blir «tagget» på forskjellige steder og får noen meldinger. Man får med seg litt. Jeg tok et bevisst valg om å ikke lese for mye. For jeg visste at det var der ute. Jeg valgte heller å tilbringe tid med sønnen min. Det er den største gleden i livet mitt. Det hjelper på, sier han.

– Hvordan merket du kritikken i sosiale medier?

– Det ble noen meldinger her og der. Man skal ikke ta sånne ting for personlig. Men jeg kjenner meg selv, og vet at det kan gjøre at jeg graver meg enda dypere. Jeg la fra meg mobiltelefonen. Før kampen mot Tromsø la jeg vekk telefonen, og det var nesten ingen som fikk tak i meg. Det er sånn jeg har valgt å håndtere det. Det funker bra for meg.

– Kritikk kommer med spillet. Det er kanskje jeg som tar det litt for personlig noen ganger. Jeg må bare fortsette å jobbe hardt, så kan jeg forhåpentligvis ende på et bra målsnitt til slutt, sier Ohi.

MFK-trener Erling Moe kom bort og klappet sin toppscorer på skuldra etter praktkampen mot Brann.

– Ohi har hatt en sterk comeback etter at dere kappet hodet av ham i første kampen. Han har vist mental styrke. Da er han der han skal være, sier Moe til Rbnett.

«Messi-feiring»

I første omgang fikk han en enkel oppgave med å skli inn Moldes ledermål i åpent mål etter godt innlegg fra Ola Brynhildsen. Fredrik Aursnes scoret med kneet, og noen minutter seinere skulle Ohi sette inn 3–0.

Spissen var på riktig sted til riktig tid igjen da han fikk pirket ballen i mål etter Brynhildsens skuddforsøk.

I andre omgang ble han spilt nydelig gjennom av Magnus Wolff Eikrem. Ohi var iskald alene med Håkon Opdal, og bredsidet ballen i mål med venstrebeinet.

Da hat tricket var i boks, tok Ohi av seg trøya i jubelrusen. Angriperen viste fram trøya nummer 9, og innrømmer at han kopierte feiringen til Barcelona-stjerne Lionel Messi - som feiret på samme vis etter en scoring for noen år siden.

– Ja, det er det ingen tvil om. Det var litt «cocky» feiring. Men det må være lov når man fikk så mye kritikk etter første kamp, og setter hat trick nå. Da er det litt lov, ler Ohi.

– Feiringen betyr at jeg er her for å bli. Jeg er ikke så dårlig som alle skulle ha det til, slår han fast.

– Kontrakten din går ut etter sesongen, men nå sier du altså at du kommer til å bli værende i Molde?

– Det er et godt spørsmål, så vi får se da. Vi har ikke snakket så mye. Det har vært mange kamper nå. Det blir det også utover i mai. Så det er lagt litt på is, så får vi heller ta praten når det passer, sier han lurt om kontraktsforhandlingene med MFK.

Toppscorer

Med fem mål på de tre første serierundene, er Ohi alene på toppen av toppscorerlista i Eliteserien. Der ønsker han å bli værende også etter 30 runder.

– Det blir feil å si noe annet. Selvsagt har jeg lyst til det. Men jeg vet selv at om jeg tenker for mye på det, så blir det ikke bra. Jeg må bare fokusere på det jeg kan gjøre noe med, ta de riktige løpene og være i riktige posisjoner. Så vil målene komme, sier Ohi.

– Nå skal jeg hjem til kona og sønnen min. Men jeg må legge vekk telefonen i kveld også, så jeg ikke blir for høy på meg selv. Jeg må holde bakkekontakten, avslutter han og ler.