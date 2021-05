Hestad var langt nede etter vrakinga. Så kom den perfekte responsen

Rosenborg – Molde 2-3

LERKENDAL: Mange sperret opp øynene da de så et Molde-lag en time før avspark uten Eirik Hestad mot Rosenborg. 25-åringen fra Fræna har startet alle de tre første serierundene hittil i årets sesong, men måtte finne seg i å starte et av årets største oppgjør på benken. Heller ikke han hadde vært med å vinne på Lerkendal tidligere, hvor han også måtte stå over de to siste møtene.

Overfor Rbnett innrømmer han at han virkelig måtte samle tankene og prøve å få noe konstruktivt ut av vrakinga i det han fikk beskjeden. I et intervju med VG gikk han enda lenger, og sa at det «svartnet» for ham da han ikke fikk starte.

Men da Erling Moe valgte å sette ham inn drøye halvtimen før slutt, svarte Hestad virkelig på tiltale. Kantspilleren var direkte involvert i begge scoringene som snudde kampen. Først satte han selv inn utligninga med bredsida til 2-2, før han serverte Martin Bjørnbak ballen til 3-2 på overtid.

Selv er han noe nøktern når han skal beskrive sin egen respons på vrakinga, men samtidig er det tydelig at han ville bevise noe.

– Det var et greit innhopp. Men det er effektiviteten min som er bra i dag. Den første scoringa er ei god involvering, men på headinga til 3-2 har jeg flyt. Den skrur min vei, og lander perfekt i beina på Martin. Det var 1-1 da jeg kom inn, også havnet vi under. Da tenker man at det er en stor jobb som venter. Selv om jeg kanskje ikke skal legge for mye i at vi scorer på to av to, viser vi karakter. Vi har skalle til å vinne her, og det er ekstremt deilig etter det som har vært utallige kamper på rad med tap, sier en oppildnet Hestad til Romsdals Budstikke.

– Responsen jeg ser etter

Erling Moe og Eirik Hestad har et nært og godt forhold. Moe har fulgt Hestad helt siden han hadde sitt inntog i AkerAkademiet i 2007. Flere ganger ga de hverandre blikk og utvekslet setninger som «Det er så deilig!» til hverandre i intervjusonen etter seieren på Lerkendal.

Treneren er stolt over hvordan Hestad taklet vrakinga, og sier det er akkurat dette han er ute etter når han må ta tøffe valg.

– Det var et tøft og vanskelig valg, men så ser vi hvordan han svarer. Eirik kommer inn og er med på å avgjøre kampen for oss. Og det er akkurat slik jeg vil ha det. Det er responsen jeg ser etter. Da blir det vanskeligere å sette ham ut neste gang. Nå kommer det tre tette kamper denne uka, så vi trenger alle mann, sier Erling Moe til Romsdals Budstikke.

– Hadde strøm i beina

Hestad beskriver en andreomgang som var vanskelig å se på fra benken. Det fortsatte også tidvis etter at han selv ble satt inn etter 57 minutter.

– Det så ut som vi hadde strøm i beina i perioder. Det ble bare klareringer ut til kast og corner, og vi klarte ikke holde ballen i mer enn fem trekk. I det Rosenborg får pumpe inn ball etter ball er de gode. Vi ble litt for feige, og det er vår skyld at det ble slik. Uavgjort er ikke så aller verst, og da havnet vi litt i forsvarsposisjon. Heldigvis ble vi kvitt den på 1-2. Det var nok akkurat det vi trengte, sier Hestad.

– Sånne kamper man husker

Mens Eirik Hestad var involvert i den andre og den tredje scoringa, var Etzaz Hussain spilleren som sendte Molde i ledelsen. Allerede etter ni minutter var han kald og rolig i det han fikk muligheten inne i Rosenborg-feltet. Foran denne kampen var han den eneste i dagens Molde-stall som hadde vunnet på Lerkendal tidligere.

Da dommer Espen Eskås blåste av etter 93 minutter mandag kveld, så man hvor mye det betydde for 28-åringen som er i ferd med å bli en klubblegende.

– Dette var virkelig på tide. Det er sånne kamper man husker, og iløpet av en sesong kan en kamp som dette også være avgjørende. Jeg er stolt over at vi klarte å vise tøffheten med å komme tilbake, selv om vi ikke var på vårt beste. Man ser at det skjer noe med oss i det vi havner under. Vi må jobbe med å bli enda tøffere. Men det er sånne prestasjoner man må ha for å vinne serien, sier Hussain til Romsdals Budstikke.

– Det var helt fantastisk for moralen i laget. Dette betyr mye for oss og supporterne, legger han raskt til.

Hussain drar spesielt frem hvordan laget opptrådde etter at de fikk 2-2.

– Da handlet det om å ikke miste hodet helt. Selv om 2-2 er et greit resultat, visste vi at vi ville få én sjanse til. Å da få 3-2 er helt perfekt, oppsummerer han.