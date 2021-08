Debutant senket Molde på overtid: – Jeg er målløs

Serieleder Molde hadde god kontroll på vertene i over en time, og de tre poengene så oppskriftsmessig ut til å bli med tilbake til Romsdalen. Så tok trenerduoen Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen grep.

Dobbeltbyttet med Kristoffer Løkberg og Shayne Pattynama inn, samt et formasjonsbytte, sørget for at 0–2 ble til 2–2 på bare sju minutter.

På overtid var snuoperasjonen komplett, da midtstopper og debutant David Brekalo stanget inn 3–2. Hovedpersonen hadde vanskelig for å innse hva han akkurat hadde vært med på, like etter kampen.

– Dette er noe man drømmer om. Jeg kan ikke tro det er sant. Dette var en drømmestart for meg. Jeg er målløs, sa midtstopperen til Discovery+.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim fortalte at de nærmest i desperasjon måtte gjøre store endringer fra benken.

– Vi måtte gjøre noe, og vi lykkes med det. Vi er vanvittig glade for at vi igjen klarer å komme tilbake, men vi må tørre dette fra start, sa han til Discovery+.

I Molde-leiren var stemningen naturlig nok en helt annen.

– Elendig av oss. Vi ga dem to mål, også scorer de på en dødball. Vi spilte godt i første, men vi klarte ikke fortsette med det, sa en tydelig irritert Eirik Ulland Andersen til Discovery+.

Trener Erling Moe var klar i sin tale. Dette skulle ikke Molde gi fra seg. Han peker på svake involveringer i baklengsmålene.

– Vi gjør personlige feil, også stryker vi på corneren på overtid. Om vi ser på helheten hadde vi god kontroll, så det er alt for dårlig av oss å gi fra oss dette, sa Molde-treneren.

Dermed avga serielederen poeng i sin tredje strake bortekamp.

26 minutter var passert da kampens første scoring kom. Birk Risa fikk servert en ball fra Stian Rode Gregersen inne i feltet etter en kaotisk corner. Viking-spillerne ropte på frispark, men dommer Tom Harald Hagen lot spillet gå.

Dermed fikk backen en enkel oppgave med å hamre ballen i nettet fra kort hold. 1–0 Molde.

– Det var nydelig å se den gå inn. Vi spiller bra, men vi har mer å gå på med ballen i laget, sa Birk Risa til Discovery+ etter førsteomgang.

Viking har slitt i bakover i banen i år, og da Molde satte 2–0 gikk vondt til verre. Sivert Mannsverk satte i gang en voldsom kontring, hvor Molde-spillerne kom i stort flertall.

Ballfører Ola Brynhildsen kunne nærmest velge og vrake i pasningsalternativer før han sendte Eirik Ulland Andersen alene med keeper Arild Østbø.

Kantspilleren gjorde ingen feil, og satte inn kampens andre scoring.

– Vi må tørre mer, så får vi se om vi får en scoring for å blåse liv i dette, sa trener Bjarte Lunde Aarsheim inn mot andreomgang.

Selv om Viking så vesentlig bedre ut etter hvilen, måtte det flere bytter til for at reduseringen skulle komme. Innbytter Shayne Pattynama satte fart inn i feltet, og fant Kevin Kabran inne foran målet. Vikarspissen dundret ballen i nettet, og dermed var håpet tent for vertene.

Bare sju minutter senere var utligningen et faktum, da Stian Rode Gregersen var for sen inn i Sebastian Sebulonsen, og dommer Tom Harald Hagen pekte helt korrekt på ellevemeteren.

Der var tidligere Molde-spiller Tripic sikker mot Andreas Linde. 2–2.

Det så lenge ut til å gå mot poengdeling, noe begge lag virket å være tålig fornøyde med. Men midtstopper David Brekalo ville det altså annerledes.