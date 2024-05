Den tidligere MFK-profilen fyller 59 år i dag. Han er gjest i ukas episode av RB-sporten, som er spilt inn på gården i Angvika der Berg har bodd med samboeren og odelsjenta Ann Toril Brakstad siden han la opp.

I podkasten forteller han at de vurderer å selge det store gårdsbruket og flytte nærmere Molde. En av årsakene er at han ble rammet av alvorlig sjukdom for tre år siden.

Jan Berg forteller sin historie i RB-sporten. Foto: BJØRN BRUNVOLL

Jan Berg snakker om oppveksten i fotballfamilien Berg Hestad som inkluderer broren Odd Berg, svogeren Stein Olav Hestad og hans bror Harry, samt nevøene Daniel, Thomas og Peter Berg Hestad.

Du får høre om all egentreninga som foregikk på det berømte garasjetaket i familiens hus i Frænavegen, og den uoffisielle landskampen der som ble stoppet av politiet.

Men det var en annen MFK-legende som betydde mest for driblekunstnerens utvikling. Han var både Bergs trener og gymlærer i ungdomstida.

17 år gamle Jan Berg sammen med Åge Hareide og Ulrich Møller før landskampen mot Wales i 1982. Foto: Knut Nedrås / NTB

I 1982 spilte stortalentet både på juniorlandslaget, U-landslaget og A-landslaget! Samme sesong spilte han cupfinale som 17-åring. To år seinere representerte han Norge i OL i Los Angeles.

Jan Berg var tidenes første nordmann i La Liga da han ble solgt til Elche i 1988. Så ble han bestekompis med lagkameraten Hugo Maradona etter overgangen til Rayo Vallecano. Han forteller også om starten på kvelden da han var på storfest med Diego Maradona i Madrid.

Jan Bergs innholdsrike karriere er full av store navn han møtte på veien. Bernd Schuster, Gary Lineker, Ronald Koeman og Michael Laudrup er blant stjernene som nevnes. Det avsløres også hvilken spansk storklubb som egentlig ville signere dribleren fra Molde.

Jan Berg og Ann Toril Brakstad. Foto: Bjørn Brunvoll

Han forteller om hvordan han sjekket opp Ann Toril på diskoteket Ludvig i Molde, der han investerte de siste pengene sine da han kom hjem fra Madrid med en koffert full av pesetas.

Du får også høre om den meget spesielle oppladninga til hjemmekampen på gamlestadion i 1995, som ble 30 år gamle Bergs siste kamp for MFK. Med splitter nye røde sko herjet han i kjent stil før han ble båret ut av banen.

Jan Berg prater om fotball, fest og fjøs med Martin Brøste og Trond Hustad i solveggen på Brakstad gård.

Du kan høre RB-sporten der du vanligvis hører podkast. Du kan også spille av episoden i vinduet øverst i denne saken.