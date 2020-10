Etterforskningen av Northug er ferdig

En påtaleavgjørelse i den pågående saken mot Petter Northug vil foreligge før jul.

- Politiet får svært mange henvendelser om status i Northug-saken. Saken er ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Petter Northug ble stoppet da han ble målt til å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen torsdag 13. august. Han var på vei hjem fra en skiskole i Trysil. I forbindelse med fartsmålingen ble det tatt en spyttprøve av Northug, og siden avla han blod- og urinprøve. Politiet mistenkte ruskjøring, og spyttprøven var positiv. Politiet fant kokain hjemme hos Northug etter råkjøringen.

På en pressekonferanse i etterkant nektet skistjernen å ha ruset seg før kjøreturen, og resultatet av blodprøven bekreftet siden at han ikke var påvirket da han ble stanset.

På samme pressekonferanse innrømmet 34-åringen at han har et rusproblem og at han har misbrukt alkohol og kokain. Han får nå hjelp til å bli kvitt avhengigheten.

Vis fakta ↓ Petter Northug Født: 6. januar 1986 (34 år)

Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag.

La opp 12. desember 2018.

Klubb: Strindheim

OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse

VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv

Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski

I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Aktuell: Politiet har etterforsket ferdig saken mot Northug etter fartsovertredelsen 13. august og oppbevaring av narkotika.