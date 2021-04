Molde-gutt slo Northug og verdensmestere - nå kopierer han skikongens trening

Sist helg gikk 20-åringen inn til en råsterk sjetteplass i Petter Northug og Red Bulls skirenn, Janteloppet. I herreklassen var det godt over 500 løpere og en rekke sterke navn blant deltakerne.

Bare fem mann var raskere på den 20 kilometer lange løypa. Kompisen Jonas Vika vant foran Håvard Moseby. Begge reiste hjem med stafettgull fra junior-VM tidligere i vinter.

Skistjernen og VM-kongen Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre, mens skiskytter Johannes Dale, som nylig tok to medaljer i VM, ble nummer fire. Landslagsløper og bronsevinner fra Oberstdorf-VM, Håvard Solås Taugbøl, var to sekunder raskere enn Vestad.

– Det var egentlig et bra renn og et artig arrangement. Det har ikke blitt så mange skirenn i vinter, så det er artig at noen tenker kreativt og får til konkurranser. Det var et godt renn for min del. Jeg gikk sammen med en kompis, som vant rennet. Jeg gikk med ham ganske lenge, men fikk det litt tøft på slutten. Da tapte jeg litt tid. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med løpet, forteller Vestad til Rbnett.

Slo Northug

Moldenseren et knapt minutt raskere enn brødrene Petter og Even Northug. Verdens beste kombinertutøver de siste sesongene, Jarl Magnus Riiber, var ytterligere et halvminutt bak Vestad. Det samme var Therese Johaug.

Også tidligere verdensmester og OL-medaljør i skiskyting og langrenn, Lars Berger, var bak. Ellers var alpinlegende Aksel Lund Svindal blant kjente navn lenger ned på resultatlista.

I tillegg var Vestad raskere enn Klæbo i en innlagt bakkesprint i løypa.

– Det er utrolig artig og veldig motiverende. Forholdene var kanskje ikke helt like siden man ikke gikk til samme tid, men det er uansett artig å vise at jeg kan være i nærheten av de aller beste på et slikt renn, sier Vestad.

Mens flere av de store stjernene gikk lørdag, fullførte Vestad og mange andre rennet søndag. Av smittevernhensyn kunne man ikke arrangere fellesstarten slik man vanligvis gjør, og deltakerne måtte registrere sine tider på appen Strava.

Kopierer Northug-økter

I fjor var Karsten Andre Vestad ferdig på Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer, og på høsten flyttet han til Meråker for å fortsette skisatsingen. Der han har blant annet fått Stig Rune Kveen som trener. Han var Petter Northugs trener i flere sesonger.

Nå kopierer Vestad mye av skikongens tidligere treningsopplegg.

– Hvis det er en som vet hva Petter har trent, så er det ham. Vi har satt opp et treningsopplegg, der vi har hentet litt inspirasjon og annet fra treningen Northug la ned. Vi vet alle hva han har fått til, så treningen er ganske mye av det samme som han hadde. Vi har kopiert noen økter, sier Vestad.

I Meråker holder han også på med idrettsstudier.

– Jeg trengte et miljøskifte etter tre år på Lillehammer. Jeg ønsket å kjenne på noe helt nytt, samt få erfaringer fra andre steder, for å se om det kunne gjøre meg til en bedre skiløper, sier Vestad.

Få renn

MOI-løperen er siste års junior, men grunnet en rekke utsettelser og avlysninger har det ikke blitt så mange skirenn denne vinteren.

– Junior-norgescupen ble avlyst. Det var ekstra synd for min del. Dette ville vært en sesong der jeg kunne hevdet meg bra der, mot jevnaldrende løpere. Det er kjipt at det ikke ble noe av. Men det var ikke så mange som fikk gå senior-NM, og der fikk jeg være med – selv om det var tøft mot mange gode seniorløpere, sier Vestad.

– Jeg var også med i tre norgescuphelger for seniorer. Det gikk bra i den første helga før jul, der jeg ble nummer 34. Utover sesongen har jeg slitt med kuldeastma. Det var veldig kaldt på flere renn, og det var med på å sette en stopper for det jeg kunne prestert. Derfor var det godt å kjenne at kroppen fungerte mye bedre i varmere temperaturer i påska, sier Vestad.

Nær VM-plass

Nettopp kulden var nok ødeleggende for moldenseren da uttaket til junior-VM ble gjort for et par måneder siden. Der var Vestad hjemmeværende reserve.

– Det var kjipt. VM var det store målet denne sesongen. Jeg vet at jeg hadde nivået inne, men det ble vanskelig når jeg måtte slite med kuldeastmaen, sier han.

Nå gleder romsdalingen seg til å ta steget opp som senior til neste vinter.

– Jeg tror det er viktig å bruke tida godt. Jeg kan ikke tro at det bare er å komme opp som junior og levere toppresultater med en gang. Jeg har vært nær mange av dem som hevder seg i seniorklassen, så jeg vet at jeg har et bra nivå inne. Det gjelder bare ikke å forhaste seg. Jeg er fortsatt ung, slår han fast.