Solskjærs seierstog smadret Kings Bournemouth i jakten på Champions League-plass

Manchester United - Bournemouth 5–2

Man må helt tilbake til 2010/2011-sesongen for å finne to United-spillere som scoret 20 mål eller mer i løpet av én sesong.

Da var det Dimitar Berbatov og Javier «Chicharito» Hernandez som gjorde det. Mot Bournemouth signerte både Marcus Rashford og Anthony Martial seg for sesongens 20. mål ni år etter.

Men de var langt ifra de eneste som bemerket seg på en festdag for fotballen på Old Trafford lørdag kveld.

Kalddusj fra start

Faktisk var det Bournemouth som kom best i gang. Etter 15 minutter slo Junior Stanislas en frekk tunnel på Harry Maguire, før han banket ballen bak David de Gea.

Men derfra og inn, handlet så å si alt om Manchester United.

Etter 29 minutter dunket stjerneskuddet Mason Greenwood inn utligningen på utsøkt vis med sin venstre fot. Før kampen uttalte Ole Gunnar Solskjær at kun «sky is the limit» for 18-åringen.

20 mål

Så var det duket for de to spisskollegaene til Greenwood.

Bare fire minutter etter Greenwoods utligning, fikk Manchester United straffe. Den ekspederte Marcus Rashford i nettet.

Dermed hadde han for første gang i karrieren rundet 20 mål i løpet av sesongen.

Men Anthony Martial ville ikke være mye dårligere. På overtid av førsteomgangen curlet han ballen i krysset fra 19 meter. Også for Martial betydde det at han har scoret 20 mål for første gang i løpet av en sesong.

King-scoring til liten nytte

Like etter pause kom en liten opptur for nedrykkstruede Bournemouth. Eric Bailly handset på merkelig vis, og Joshua King satte straffen.

Men det var til liten nytte.

For bare fem minutter senere var Greenwood på farten på nytt. Denne gang hamret han ballen i krysset med høyrefoten.

– Han minner meg om Solskjær, når vi går tilbake i tid. Han har så snært i tilslaget sitt. Det kommer så hardt og rapt, uttalte dagens ekspertkommentator for TV 2 Nils Johan Semb.

Festkvelden ble avsluttet med et utsøkt frispark fra Bruno Fernandes etter 59 minutter.