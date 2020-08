Fantastisk Warholm-løp: Ni hundredeler bak verdensrekorden

Ulsteinvikingen knuste konkurrentene med tiden 46,87. Det er ny personlig beste, og bare ni hundredeler bak verdensrekorden til Kevin Young fra Barcelona-OL i 1992.

Warholm hektet også på den siste hekken.

– En av de råeste friidrettsprestasjonene noensinne. Helt borti natten. Han har altså klart å løfte seg igjen, og det er ingen selvfølge, jublet NRK-kommentator Jann Post.

Warholm er den første til å bryte drømmegrensen på 47 sekunder to ganger, skriver Det europeisk friidrettsforbundet på Twitter.

Hektet på siste hekk

Warholm åpnet tøft, og fikk raskt et forsprang til konkurrentene. Verdensrekorden så ut til å være innenfor rekkevidde, men nordmannen touchet den siste hekken og så ut til å miste en del fart på grunn av det.

Han løp i mål bare ni hundredeler bak verdensrekorden på 46.78. NRK-ekspert Vebjørn Rodal tror rekorden kan være i fare med bedre forhold i neste konkurranse.

– Her gjør han 46,87 med motvind på bortre langside og han snubler ordentlig i den siste hekken og kommer helt ut av rytmen. Da er det fortsatt 40 meter igjen til mål og han står likevel så godt, sa Rodal.

– Spørsmålet er: Ryker verdensrekorden på siste hekken der? Legger han igjen ni hundredeler der? Spurte Post.

Tidenes beste sesongåpning

Franske Wilfried Happio ble nummer to med tiden 49,14, nesten to og et halvt sekund bak Warholm. Landsmann Ludvy Vaillant ble nummer tre.

Warholms tidligere personlig beste kom i Zürich for ett år siden. Da løp han på 46,92, noe som var den nest raskeste tiden i verden. Den tiden slo han altså nå.

Nordmannen åpnet sesongen med 47,10 i Monaco forrige helg. Det var banerekord, på det tidspunktet Warholms nest beste tid og den raskeste sesongåpningen gjennom tidene.

– Fantastisk løp

Warholm har ikke møtt pressen etter løpet. Nordmannen har nemlig bestemt seg for å løpe 400 meter flatt senere i stevnet.

– Fantastisk løp. Det var vanskelige forhold. Det er helt rått, sa trener Leif Olav Alnes til VG.

Om hvor mye hekten kan ha kostet Warholm, sier Alnes:

– Huff, ikke spør meg!

400 meter flatt går søndag klokken 17.37.