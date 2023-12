Hagenes dømte sin første cupfinale som hoveddommer da Molde slo Bodø/Glimt 1–0 etter en sen scoring fra Fredrik Gulbrandsen.

Glimt-leiren, med blant andre Amahl Pellegrino i spissen, reagerte på en dommeravgjørelse langt inn i overtiden av kampen da Oscar Kapskarmo gikk ned i Moldes 16-meter etter en duell med Eirik Haugan.

VAR-teamet på Ullevaal grep ikke inn, og dagen derpå sier Hagenes at dommerteamet gjorde rett i å ikke dømme straffespark.

– Jeg har ikke finstudert situasjonen, men det jeg ser der og da er at det er to spillere som holder. Det ser jeg klart og tydelig. Man kan alltid diskutere hvem som holder mest, men det er to som holder og da spiller man videre, sier Hagenes til VG.

– VAR brukte ti sekunder på «check complete».

Etter kampen var dommer Hagenes på byen i Oslo med en vennegjeng. En Twitter/X-bruker publiserte bildet av Hagenes sammen med en Molde-supporter i et telt.

– Det stemmer at jeg både har tatt bilder med Molde- og Bodø/Glimt-supportere både før og etter kamp, sier cupfinaledommeren til VG.

– Vi var på vei hjem og tok et glass øl. Jeg vet ikke hva navnet på stedet er. Det var et øltelt i nærheten av Kontraskjæret.

DOMMER: Kristoffer Hagenes i dialog med Moldes Kristoffer Haugen i lørdagens cupfinale, som ble vunnet av Molde. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Gjennom cupfinalehelgen har flere Molde-tilhengere oppholdt seg på puben Tordenskiold før og etter finalen mot Bodø/Glimt. Utestedet ligger like ved Kontraskjæret i Oslo. «Tornekrattet», altså Moldes supportergruppe, har hatt dette som sitt «stamsted» cupfinalehelgen.

– Vi har ikke deltatt på en Molde-fest. Det er tydelig og klart. Vi kom til et tomt øltelt med bord og krakker. Dette var det siste kvarteret før alt ble stengt. Klokken var rundt 03:30 og det var tomt i byen generelt, sier Hagenes.

I NFFs etiske regelverk for dommere heter det blant annet:

«Det er en betingelse for å utøve dommergjerningen at man har absolutt tillit innenfor fotballfamilien. Dette oppnås blant annet ved å vise aktsomhet, redelighet, objektivitet og nøytralitet i all sin opptreden både på og utenfor banen.»

«Det forventes at våre dommere fullstendig avstår fra: ... Involvering med supportere/supporterklubber, herunder diskusjoner på sosiale medier (facebook, twitter etc.)»

– Jeg har vært med i toppfotballen siden 2011. Man er rundt om og kan bli avbildet både frivillig og ufrivillig med supportere. I mitt hode så har ikke det noe med det (punktet nevnt ovenfor) å gjøre, men det er ikke mitt mandat å uttale meg om, sier Hagenes.

– Er det problematisk å bli avbildet med Molde-supportere etter å ha dømt cupfinalen?

– På ingen måte. Jeg har blitt avbildet med både barn og voksne på begge sider, svarer 33-åringen og fortsetter:

– Jeg er utrolig glad for at vi kan ha det sånn i Norge - at vi har en kultur for at vi kan gå til og fra stadion uten å være redd for sikkerhet. At vi kan snakke med media, supportere, spillere. Den dagen vi kommer dit at vi ikke kan avbildes med folk som spør, da blir fotballen fattigere for meg.

NFFs dommersjef Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelse.