Og menneskene på Estadio de San Mames gikk av hengslene.

– Det var et bedre lag i dag. Vi må jobbe enda hardere for å være her igjen neste år, sier Ada Hegerberg til NRK.

– Gratulerer til dem, de har en bedre dag enn meg, sier Hegerberg om og til Barcelonas to norske spillere.

Barcelonas Lucy Bronze smilte stort.

– Vi er så lykkelige. Det er så mye følelser, det er så mange Barcelona-supportere her. Så mye familie og venner, sa en rørt Bronze til rettighetsholder.

Det var ingen tvil om hvem flesteparten av de 50.827 tilskuerne heiet på i årets Champions League finale i Bilbao, da midtbanespilleren Bonmatí først sendte Barcelona i ledelsen, før folkefavoritt Alexia Putellas kom inn like før slutt og doblet ledelsen.

LIDENSKAP: Aitana Bonmatí kysser drakten etter å ha sendt laget sitt i føringen. Hun ble kåret til banens beste. Foto: Miguel Toña / EPA / NTB

NRK-ekspert Carl-Erik Torp hadde en stor dag på jobb.

– En fantastisk opplevelse. Vi merker at Barcelona er en større klubb. Jeg skulle gjerne hatt flere mål. Det var fortjent at Barcelona vant, sier eksperten på NRKs sending.

Innbytter Ada Stolsmo Hegerberg klappet på vei opp til utdelingen av medaljene, selv om det var som tapende finalist denne gangen, noen av lagvenninnene tok til tårene.

1 / 2



Stadion var farget i rødt, blått og gult. Syrstad Engen tok en kjapp hånd på trofeet på vei opp for å motta medale og hyllest. Kaptein Alexia Putellas kysset trofeet på vei bort til lagvenninne som sto og ventet. Det regnet konfetti over vinnerne og Freddie Mercury med Queen runget med sin legendariske «We are the champions» over stadion.

Dermed kunne Barcelona endelig si takk og farvel til de franske spillernes psykiske overtak. Dette var den tredje finalen der lagene møttes, og to ganger har Lyon gått seirende ut.

Så du finalen? Ja! Var så artig! Nei, var ute i sola. Så 2. omgang. Gøy.

Kampens første scoring kom etter 62 minutter. Bonmatí, som vant gullballen i fjor, ble spilt gjennom på et dypt løp og sendte ballen i bue over keeper Christiane Endler.

Like før slutt ble Putellas byttet inn, som har vunnet gullballen to ganger, og doblet ledelsen.

Lyons Ada Hegerberg startet kampen på benken, men ble byttet inn etter 82 minutter, til ingen hjelp.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen startet begge i Champions League-finalen i Bilbao, og førstnevnte satte sitt preg på kampen allerede fra første spark.

Den norske kantspilleren har hatt en strålende sesong med 24 mål og 23 målgivende på 32 kamper før denne finalen, og fortsatte den gode trenden i første omgang. Den norske driblefanten sto bak stort sett alle av Barcelonas syv sjanser i første halvdel.

Selv viste hun tydelig hva hun synes om at hun var nære scoring flere ganger:

1 / 3 REAGERER: Graham Hansen tar seg til ansiktet etter at et av hennes skuddforsøk sniker seg utenfor mål.





Barcelonas seier i Champions League gjør at de nå har sikret «kvadrupelen». Fra før av har de vunnet Copa de la Reina, Supercopa de Espana Femenina og hjemlig serie.

Før kampen sa Barcelonas hovedtrener Jonathan Giráldez dette:

– Dette er en kamp vi virkelig ser frem mot å spille. Vil ønsker å vinne kvadrupelen, det vil bli historisk for klubben, sa han.

Og det klarte spanjolene. Barcelona har skrevet seg inn i historiebøkene.

Se hvordan det gikk i finalen i fjor: