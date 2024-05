Red Bull bekrefter onsdag på deres nettsider at Adrian Newey forlater laget etter 2024-sesongen.

– I nesten to tiår har det vært min store ære å ha spilt en nøkkelrolle i Red Bull Racings fremgang fra nykommer til et tittelvinnende lag. Imidlertid føler jeg at det nå er et passende tidspunkt å overlate stafettpinnen til andre og søke nye utfordringer for meg selv, sier Newey selv til Red Bull.

Adrian Newey blir ansett som en av de beste designsjefen i Formel 1s historie. Han har fått mye av æren for at Red Bull har vært så dominerende de siste sesongene.

-Dette er et stort tap for Red Bull, spesielt i forkant av de nye reglene som kommer i 2026, sier Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

Det kommer ikke klart frem om Newey fortsetter karrieren i et annet lag, eller om han gir seg med Formel 1.

– Jeg synes uttalelsen til Red Bull er litt uklar med tanke på Neweys fremtid. Gir han seg helt med Formel 1, eller kan han gå til en konkurrent? Og i så fall; hvor lang karantene vil han få? undrer Viasats profilerte kommentator.

– Jeg tror uansett ikke han rekker å hjelpe et annet team med å designe en bil før det nye regelverket trer i kraft i 2026, og vi skal heller ikke glemme at han begynner å nærme seg pensjonsalder.

BBC har tidligere skrevet at påstandene og etterforskningene rundt teamsjef Christian Horner er det som skal ha gjort Newey usikker. Horner ble anklaget for seksuell og trakasserende oppførsel mot en Red Bull-ansatt. Horner har hele tiden benektet anklagene.