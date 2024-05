– Det var veldig kjekt å få spille litt fotball igjen, utrolig godt å vinne og litt ekstra deilig å score, sier Brann-spiller Joachim Soltvedt til VG.

Soltvedt kom inn til andre omgang på grunn av en småsyk Fredrik Pallesen Knudsen. Soltvedts første minutter i serien siden møtet med HamKam 17. april.

– Det har vært litt frustrerende å være ute av laget og ikke spilt fotball, det er jo det alle vil. Det er alltid kjekt å bidra, sier Soltvedt, som hadde assist på 1–0 og leverte drømmescoring på 2–0.

– Kjente du på at du ville revansjere noe?

– Jeg følte at jeg hadde lyst å vise at jeg er en god fotballspiller som skal spille. Så det følte jeg at jeg fikk vist i dag, svarer bergenseren.

Den trøblete sesongstarten har vært preget av en skade han plukket opp i sesongåpningen mot Tromsø.

– Jeg er mest frustrert over at jeg ble skadet i Tromsø, det har irritert meg litt. Da har jeg vært på en halv maskin en periode som har gjort at jeg ikke har vært god nok til å spille.

– Det er en fin beskjed til oss i dag at han ønsker å være med og er forberedt når han får muligheten. Grunnen til at han datt ut av laget, der må han se på seg selv: Han ble skadet, så den tar ikke jeg, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG med et smil.

Eirik Horneland Trener, SK Brann

– Detaljer, sier LSK-spiller Ruben Gabrielsen til VG om hvorfor de taper i dag.

– Vi slipper inn på dødballer og får utvisning. Den dødballen skal ikke skje, sier han og henviser til kampens første scoring.

Brann er på en annenplass i Eliteserien og Lillestrøm er på playoff-plass etter søndagens resultat. Gultrøyene har fremdeles ikke vunnet hjemme på Åråsen i ligaen i år.

LSK-trener Andreas Georgson tar det med ro.

– Situasjonen er fin. Spillet blir bedre for hver uke. Jeg synes vi har gjort to gode prestasjoner nå, men bra prestasjoner bør lede til poeng. Så hver ligakamp fremover er en kanonmulighet til å bygge videre, sier svensken til VG.

VINKEL: 2–0 var av det vakre, vakre slaget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Varmt i været. Hett på banen. Som ventet ble det en kamp med enormt trøkk på både banen og tribunen.

Soltvedts eminente corner traff Sivert Heltne Nilsen som sto helt, helt alene i feltet. Han headet i bakken og i mål. 1–0 og feiring foran et stappfullt bortefelt.

– Elendig forsvarsspill, var dommen fra TV 2s Simen Stamsø Møller.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Halvveis inn i annenomgang dalte ballen perfekt ned på foten til Soltvedt. Han banket til fra 25 meter og fikk et så perfekt treff at ballen endte limt i krysset. 2–0 og Brann var på vei mot seier.

– Det er litt vanskelig å beskrive. Du kjenner at du treffer helt rent. Det er nesten så du ikke kjenner at du treffer ballen egentlig. En fantastisk følelse, sier Soltvedt til VG om scoringen.

– En syk scoring! Det er ikke mulig å sette den bedre, sier Renate Blindheim, Bergens Tidendes fotballekspert, i avisens direktesending.

Da hjalp det lite for LSK at Martin Ove Roseth fikk sitt andre gule kort etter å ha dyttet Emil Kornvig, i frustrasjon over sistnevntes takling på lagkamerat Ruben Gabrielsen.