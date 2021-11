HAMAR (VG) (HamKam – Raufoss 2–1) Etter tre nye poeng kan bare syltynn teori hindre opprykk for HamKam. Kjetil Rekdal (52) roses for måten han har forvandlet dumpekandidaten til en poengmaskin.

– Vi kan vel si det, sier Rekdal til VG på spørsmål om opprykket er i boks.

HamKam kunne sikre opprykket til Eliteserien mandag kveld, men da måtte følgende skje: De måtte vinne selv, Jerv måtte tape og ett av Fredrikstad og Aalesunds FK måtte avgi poeng.

Det skjedde ikke, men bare de mest pessimistiske matematikerne kan tvile på opprykk for HamKam nå. På Briskeby ble det slått fast over høyttaleranlegget at opprykket er klart.

– Enestående. Det er en vilje til å pine seg, flytte grenser og ta steg. Det er en utrolig lagmoral, sier Rekdal.

Han innrømmer at han ikke hadde sett for seg å bli klare for Eliteserien så tidlig.

– Vi hadde troa på topp seks før start. Jeg er ikke overrasket over at vi går opp, men at vi skulle sikre det med tre runder igjen hadde jeg ikke trodd, sier Rekdal.

To lag rykker opp. Med tre kamper igjen av sesongen leder de med ni poeng ned til Jerv på tredjeplass. Jerv har hele 32 færre plussmål enn Kjetil Rekdal og co. Fredrikstad tapte mot Sandnes-Ulf, er nå tolv poeng bak serielederen og kan ikke ta igjen HamKam.

Foto Geir Olsen Foto Geir Olsen Foto Geir Olsen Foto Geir Olsen ← →

At HamKam i det hele tatt kan kjempe om opprykk, gis trener Rekdal mye av æren for.

Klubben sto med tre poeng på ni kamper forrige sesong da klubben trakk i nødbremsen og hyret inn romsdalingen. Rekdal tok grep fra dag én og omtrent over natten ble kameratene fra Hamar totalforvandlet.

Spesielt i det defensive ble det ryddet opp. Før Rekdal kom inn slapp HamKam inn i gjennomsnitt 2,8 mål per kamp. Resten av sesongen ble snittet redusert til 1,3 baklengs per kamp.

– Han tok over et lag som var for dårlig for OBOS-ligaen. Det var ingenting som tilsa at de skulle klare seg. Snuoperasjon startet på dag én. Veldig imponerende, sier fotballekspert Joacim Jonsson som følger ligaen tett.

JUBEL: HamKam sikret tre enormt viktige poeng etter scoringer av Aleksander Melgalvis og Morten Bjørlo. Foto Geir Olsen

Rekdal holdt HamKam i divisjonen, og denne sesongen har suksessen fortsatt. Med tre runder igjen av sesongen topper klubben OBOS-ligaen og styrer mot et sensasjonelt opprykk.

Siden Rekdals ansettelse har ingen andre lag vært i nærheten av å plukke like mange poeng:

Kilde: sofascore.com

Bak mjøsmirakelet står ikke stjernespillere og tunge økonomiske muskler. Rekdal har gjennom arbeid på treningsfeltet utviklet en svak hånd til royal straight flush.

– Det er en formidabel jobb. Spillerne har blitt bedre, de har ikke kjøpt seg til suksess. De har vært flinke til å hente spillere fra lavere divisjoner, og der skal Espen Olsen (sportssjef) også ha ros, sier Jonsson, og nevner lagets toppscorer Jonas Enkerud og garantist for målpoeng, Kristian Eriksen.

Jonsson mener Rekdals defensive organisering er nøkkelen til hvorfor HamKam nå kan rykke opp til Eliteserien for første gang siden 2008.

– Det har uten tvil vært nøkkelen – hvor strukturert og organiserte de er. Også er Rekdal en utrolig «match coach». Er det noen i Norge som slår ham der? Der er han ekstremt. Der er han en ener, roser svensken.

HamKam tenkte nok lite på de andre lagene da Raufoss ventet på Briskeby mandag kveld, for de hadde mer enn nok med egen oppgave.

Naboene fra andre siden av Mjøsa nemlig har utviklet seg til en marerittmotstander for Rekdals menn. Først seiret Raufoss i ligaen tidligere denne sesongen, deretter sparket de HamKam ut av cupen.

HamKam skapte de største sjansene på eget gress, men det var Raufoss som tok ledelsen da Nikolai Fremstad stanget en corner via stangen og i mål. Hjemmelaget lot ikke presset gå til hodet på dem, og på få minutter snudde de kampen.

Først omgjorde Aleksander Melgalvis et innlegg fra Emil Sildnes til mål. Fire minutter senere klinket Morten Bjørlo til på hel volley etter en Raufoss-klarering. Ballen suste i hjørnet, utagbart for keeper.

– Det er imponerende. Utrolig lagmoral i denne gruppen, sier Rekdal.

Steinar Strømnes ble utvist før slutt, men Raufoss klarte ikke å slå tilbake med én mann mer.