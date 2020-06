Midtstopper ferdig i Molde: – Overrasket

MOLDE: Martin Ove Roseths tid i MFK er over. Tirsdag setter han kursen mot Sogndal, hvor han vil signere en permanent kontrakt med OBOS-klubben.

Midtstopperen fra Volda tilbrakte høsten i fjor i saftbygda, og ble forespeilet spilletid i Molde i år etter at både Ruben Gabrielsen og Vegard Forren forsvant ut dørene på Aker stadion. Slik blir det derimot ikke.

Det bekrefter han selv overfor Romsdals Budstikke tirsdag formiddag.

– Det stemmer at jeg er ferdig. Det kom litt plutselig, egentlig. Jeg har fått gode tilbakemeldinger hele forsesongen på at jeg skulle få spilletid, og jeg har sett for meg at denne sesongen ville bli muligheten min. Jeg trodde jeg skulle få sjansen i år, og føler jeg fortjener det, men når de tydeligvis har andre planer er det bedre at jeg finner meg noe annet, sier Martin Ove Roseth til Rbnett, som innrømmer at han er skuffet.

– Erling ga beskjed om at de ikke turte å bruke meg. Det er overraskende, og jeg føler meg hverken satset på eller inkludert når det plutselig kommer en slik beskjed, fortsetter han.

– Er det kun sportslige vurderinger som ligger bak?

– Ja. Jeg sto over serieåpninga fordi jeg hadde vært sjuk uka før, så ble jeg utelatt til RBK-kampen med argumenter om at de trengte offensive spillere på benken. Jeg ble heller ikke med i troppen mot Start, og da fikk jeg beskjed om at jeg sannsynligvis ikke ville få noe spilletid i år.

– Aldri enkelt

Molde-trener Erling Moe har blitt presentert med Roseths uttalelser. Han svarer følgende på kritikken:

– Dette er aldri enkelt. Når man begynner å se på dette er det aldri det rette tidspunkt. Men jeg håper at dette er det rette på sikt. Det var tanken at han skulle få spilletid, men sånne ting forandrer seg. Det er kun sportslige vurderinger som ligger bak dette, og jeg har sett på det store bildet, sier Erling Moe til Rbnett.

Han utdyper:

– Det er en totalvurdering som ligger bak. Alder opp mot spilletid og anledning til å utvikle seg. Da konkluderte jeg med det at det er en god idé at Martin Ove får spille mye mer fotball i Sogndal enn han ville fått her. Det vil han tjene på i fremtiden.

– Vet hva jeg går til

Han har hatt få dager på å summe seg og se på muligheter for hvor han skal spille videre sammen med rådgiver Bjørn Tore Kvarme.

– Det har vært flere aktuelle klubber, så det har ikke vært noe lett valg. Men jeg velger Sogndal fordi jeg vet hva jeg går til. Jeg synes MFK setter meg i en litt vanskelig posisjon når de gir meg denne beskjeden få dager før vinduet og det er få som trenger midtstoppere, sier Roseth.

Trolig ingen nye inn

Overgangsvinduet stenger allerede ved midnatt. Erling Moe sier de forholder seg rolig.

– Vi har de vi har, også kjører vi på, sier Moe kort på spørsmålet om det vil bli hentet en erstatter.

PS: MFK-direktør Ole Erik Stavrum har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Saken oppdateres!