Haalands løfte til norske fotballfans

ULLEVAAL STADION: Fredag spiller fotballnasjonens beste menn den første kampen siden november i fjor.

På den første dagen av årets første landslagssamling handlet det meste om Erling Braut Haaland. Han møtte pressen sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Jeg er spiss og jeg skal prøve å levere målpoeng for landslaget. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å score, sier han om det faktum at han fortsatt står med null mål for Norge.

Forrige sesong endte han på 44 mål for Dortmund og Red Bull Salzburg, og på kort tid ble jærbuen en av Fotball-Verdens heteste navn.

– Det var et nydelig år, og jeg har utviklet meg bra. Jeg har fått vist meg frem på forskjellige arenaer, og jeg er fornøyd. Det kunne også vært bedre, og det kunne gått dårligere. Jeg har mye å forbedre seg på, og det gjelder å utvikle seg. Jeg håper å gjøre det enda bedre, men jeg likte det året veldig bra, sier han.

Det store presset som følger med å internasjonal stjernestatus, synes han det er greit å forholde seg til.

– Det var dette jeg drømte om som liten, så jeg koser meg med det, sier Haaland. Første mulighet for landslagsmål blir mot Østerrike på Ullevaal fredag, mens Nord-Irland venter i Belfast tre dager senere.

Om Ødegaard-samarbeidet: – Skal bli grønt

Det er store forventninger til den nye generasjonen landslagsspillere, som nå slår gjennom i gode klubber rundtom i Europa.

Haaland har også troen på at publikum på Ullevaal har mye godt å se frem til. Han har iallfall tenkt å gjøre sitt.

– Det kommer til å bli veldig flotte år de neste årene. Jeg er spiss, så jeg skal levere målpoeng. Jeg håper vi kan ha mange fine øyeblikk sammen, lover Haaland.

Mange norske fotballfans gleder seg spesielt til å se samarbeidet mellom Haaland og Martin Ødegaard. Det blir det imidlertid ikke anledning til denne gang.

Sistnevnte sliter med en kneskade og trener derfor med klubblaget, Real Madrid.

Der skal han prøve å spille seg inn i Zinedine Zidanes førsteellever denne sesongen.

– Det er godt at vi begge er unge og har noen kamper foran oss. Den linken der skal bli grønn, sier han om samarbeidet.