Varaordfører Stian Engen og sønnen Sander feirer nasjonaldagen på Støren.

- Så langt har det vært en kjempebra dag. Vi er heldige med været,og det virker som det er topp stemning over alt, sier Stian. Sander er i alle fall fornøyd, han har spist to is, og nå er det pølse i brød.