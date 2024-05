Det ble litt av en kamp i kveldssola på Aspmyra fredag kveld. Flotte scoringer, drama og revansj var sentralt. I løpet av de siste minuttene hadde begge lag mulighet til å avgjøre på gedigne sjanser.

– Det er surt. Vi surrer det til i egen match. Men vi er modige. Men ett poeng er litt bittert, jeg føler vi kunne tatt med tre poeng, sier Kåffa-spiller og tidligere landslagsspiller Haitam Aleesami til TV 2.

En som scoret var Petter Nosa Dahl, i 1. omgangs siste minutt satte han ballen i mål for Kåffa og utlignet til 1–1.

– Det var fantastisk. Få noen til å spise ordene sine litt, sa Nosa Dahl til TV 2 før han gikk i garderoben for pause.

Petter Nosa Dahl er på utlån til KFUM Oslo fra Bodø/Glimt. 20-åringen fikk ikke spille ett minutt i Glimt sist sesong. Han har kontrakt med Glimt til sommeren 2027.

– Det var mye spenning og glede. Jeg prøver ikke å miste hodet, sa Nosa Dahl til TV 2 om sin litt beskjedne målfeiring.

Kjetil Knutsen Bodø/Glimt-trener

– Da han kom var han hundre nautiske mil unna å spille en kamp, rett og slett på sin fysiske form. Det brukte han hele fjorårssesongen og pre-season på å trene seg opp på, sa Kjetil Knutsen til lokalavisen Bódø Nu før kampen også gjengitt på TV 2.no.

Nosa Dahl syns det var et ufint angrep fra Glimt-treneren.

– Da Petter kom til KFUM, hadde han en veldig god gjennombruddssesong i OBOS-ligaen. Så skrev han under for Glimt. Akkurat i den perioden og da han kom til Glimt, var han ikke i sin beste form, sa Knutsen.

Men så var det altså 20-åringen Nosa Dahl som scoret mot forrige sesongs lagkamerater.

Håvard Sakariassen Bodø/Glimt-leder med tro på Nosa Dahl

Håvard Sakariassen er sportslig administrativ leder i Glimt. Han er ikke så negativ som Knutsen.

– Det står jo skrevet i stjernene, at Nosa skulle score i dag var vel ingen bombe. Jeg så en Nosa i fjor som gjorde sitt beste, men da han kom hit var det et stykke opp til elleveren. Det er kjempeartig at han presterer i KFUM. Han har lang kontrakt med Glimt, ingen kan spå om fremtiden, men jeg ser ham for meg i Glimt, sier Sakariassen til TV 2.

Var det ufint av Knutsen å ta 20-åringen Nosa Dahl før kampen? Ja, herlighet, barnslig. Den «yrkeshememligheten» kunne han holdt for seg selv. Nei, såpass får fotballspillerne tåle. Så lenge det er sant da. Tja, litt ordkrig er bra for interessen - kjør temperatur.

Etter kampen ga Knusten ros til Nosa Dahl.

– God prestasjon av ham på målet og forferdelig forsvar av oss. Kjekt å se at han har tatt eliteserien på en bra måte. Det er vi glade for, han er jo Glimt-spiller.

Nosa Dahl ville ikke kommentere det ytterligere.

Glimt gikk på en smell mot HamKam i forrige runde.

Men i kveld var det nye muligheter. Etter 40 minutter klarte hjemmelaget å sette ballen i mål etter at Jens Petter Hauge tok rennafart mot dødlinjen og la nydelig inn til Albert Grønbæk og dundret ballen i nettaket. Målet kom etter en fryktelig feil av Håkon Hoseth som slo en feilpasning inn i banen. Mange vil kanskje kalle uavgjort mot Kåffa en smell også.

Bodø/Glimt kan rykke ned fra tabelltopp til tredje plass om Brann og Fredrikstad vinner sine kamper denne runden.

– Vi blir frustert og får tekniske feil. Jeg tror problemet ligger i Glimt, vi henger ikke sammen som lag. Det er så store avstander i laget vårt, da blir KFUM gode. De vinner mange av andreballene. Vi fikk maks av det vi fortjente i dag, sier Knutsen til TV 2.

Kåffa-trener Johannes Mosgaard var stolt, men skuffet. Han mener de burde og kunne vunnet

NUNEZ-MÅL: KFUMs Johannes Nunez feirer scoringen med lagkameratene. Foto: Mats Torbergsen / NTB

For KFUM Oslo ga seg ikke. Etter 63 minutter scoret Johannes Nunez og sjokkerte publikum på Aspmyra. Og det var etter solid offensivt Kåffa-spill. Kaptein Robin Rasch spilte opp mot Simen Hestnes som fant Nunez, han tok seg gjennom Glimt-forvaret og banket ballen i mål fra korthjørnet.

– Vi skulle vunnet denne kampen her, så vi er misfornøyde. Vi er ikke noe tullelag, vi er her for å konkurrere mot de beste, sier Johannes Nunez til TV 2.

Men Jens Petter Hauge sørget for hvilepuls og håp i Bodø da han utlignet 16 minutter før slutt.

Det nyopprykkede Oslo-laget har imponert i sin eliteseriedebut, 16. mai slo de Rosenborg på Lerkendal.