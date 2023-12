Frida Stangnes Grønhella (20) har signert en ny kontrakt med Molde FK sitt damelag.

Det skriver MFK Kvinner i en pressemelding.

Angrepspilleren fra «de dype skoger» kom til Molde før 2023-sesongen, etter å ha spilt for Eidskog og Kongsvinger. Hun scoret 20 mål på 23 kamper i sin siste sesong i KIL.

I årets sesong har hun bidratt i 25 kamper og scoret 5 mål. 20-åringen kombinerer fotballen med studier i Molde og har funnet seg til rette.

Leder for kvinnefotball i MFK, Erlend Holmlund, er svært fornøyd med re-signeringen:

- Vi er svært glade for at Frida blir med oss inn i en ny sesong, etter gode bidrag både på og utenfor banen gjennom årets sesong. Frida har en rekke gode ferdigheter som angrepsspiller som vi skal videreutvikle og spesielt en x-faktor i hurtigheten sin som vi skal jobbe enda bedre for å utnytte i sesongen 2024. Vi ser frem til nye gode prestasjoner i årets som kommer.

Helt til slutt i pressmeldingen står det:

«vi lover flere nyheter de kommende dagene - så følg med!».