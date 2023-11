Lørdag ble videodømming (VAR) brukt for aller første gang i kvinnenes cupfinale mellom Rosenborg og Vålerenga. VAR-avgjørelser skapte også reaksjoner etter kampen. VIFs utlikningsmål på overtid ble korrekt annullert.

Trolig skulle heller ikke Rosenborgs seiersmål blitt stående, viser TV-bildene. Romsdalingen Emilie Nautnes var tilsynelatende allerede inne i 16-meterens halvsirkel i det straffesparket ble tatt. Det var nettopp hun som plukket opp ballen etter at den gikk i stolpen, og gjorde slik at Cesilie Andreassen kunne sette ballen i mål.

På VAR-rommet satt Malmefjorden-dommer Ingvild Aarland som assisterende VAR-dommer. I tillegg var Marte Sørø fra Molde Fotballklubb «VAR supervisor». Sørø ønsket ikke å uttale seg om VAR-bruken etter kampen, og henviste til dommersjef Terje Hauge i NFF for uttalelser.

Han bekrefter overfor VG at VAR kikket på TV-bildene, men ikke kunne konkludere om Nautnes var innenfor linja eller ikke da straffen ble tatt.

– Akkurat når straffen tas så kan det se ut som at Rosenborg-spilleren har venstrefoten inne i sirkelen, ja. Men VAR må ha bevis. Da leter man med andre kameraer, og på lørdag så var det hovedkameraet som ga det beste bildet, sier Hauge til VG.

– Det kan se ut som at målet skulle vært annullert og at straffen skulle vært tatt om igjen, men VAR må ha fakta. Vi må ha et klart bevis om vi skal gjøre om situasjonen, sier Hauge.

Vålerena-trener Nils Lexerød er oppgitt.

– Jeg blir helt satt ut av forklaringen. Den synes jeg bare er dum, sier han.

Da Nautnes snakket med pressen etter kampen, mente hun selv at det ikke var mulig å konkludere med at hun var for langt inne da straffen ble tatt.