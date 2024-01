Fossesholm stiller opp i Swix sin podkast «Skisporet», som ble publisert torsdag morgen. Der snakker hun ut om følelsene hun kjente på da hun gikk på trening på Olympiatoppen.

– Hvis jeg dro på Olympiatoppen og trente styrke, så var det slik at jeg håpte at jeg ikke møtte folk. Jeg synes det var slitsomt å møte mange forskjellige og skulle prate med de, og så hadde jeg mest lyst å sette meg i sofaen og felle noen tårer, og synes synd på meg selv, sier Fossesholm i podkasten.

Skiløperen som vanligvis er full av energi og humør, og som elsker å prate og bli kjent med nye folk, følte seg ikke som seg selv.

– Det var slitsomt å være den jeg egentlig er. Da var det totalt motsatt. Jeg synes det var slitsomt å prate med folk jeg ikke kjente, og synes det var slitsomt å være sosial. Det kostet mye. Jeg var nedstemt og litt deppa, sier Fossesholm.

I 2024 har Fossesholm ennå ikke stilt opp i skirenn.

Hun har brukt første del av sesongen på andre ting, som for eksempel bryllupet til Therese Johaug på nyttårsaften i Røros.

I podkasten forteller Fossesholm at det er viktig å tenke på at oppi alt er hun mer enn en skiløper, og at det er viktig å ha det bra ellers, og at det har hun nå.

PÅ PLASS: Fossesholm utenfor Røros kirke på nyttårsaften 2023. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Landslagstrener Svarstad har tidligere sagt til VG at han ikke vet når Fossesholm står på startstreken igjen.

– Jeg vet ikke når hun er tilbake. Det er jeg ikke sikker på om hun vet selv heller, sa Svarstad.

Nå kommer Fossesholm med en gladnyhet:

– Nå er mine batterier fulle. Jeg skulle gjerne gått på skirenn, men den tid kommer. Jeg kjenner nå at det begynner å fungere bedre og jeg har virkelig lyst å gå skirenn. Jeg har prøvd å ikke rushe for mye, men finne flyten og gleden – og det har jeg klart. Det blir noen skirenn om ikke så altfor lenge, sier hun.