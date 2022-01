Med pappa og mamma på tribunen fikk Karna Solskjær (19) sine første minutter for Manchester United.

Samme dag som 19-åringen formelt ble en del av Manchester Uniteds A-stall slapp Karna Solskjær til på tampen i 4. rundekampen i FA-cupen borte mot Bridgwater United Women (tredje nivå) i Somerset. Manchester United vant 2-0.

Ole Gunnar Solskjær - som scoret i sin United-debut 25. august 1996 - og kona Silje var på tribunen og fikk se datterens debut. Karna Solskjær erstattet Ivana Fuso i det 87. minutt og spilte syv minutter i cupkampen.

Solskjær er den tredje norske spilleren på Manchester United Women etter Maria Thorisdottir (spilte hele kampen i dag) og Vilde Bøe Risa (byttet inn i 60. minutt).

– Dette var veldig gøy for Karna. Det lille jeg har sett av henne viser at hun har fotball i seg. Hun er en spiller som har fysikken og kvaliteter som kan ta henne langt. Dette var den første av forhåpentligvis mange kamper for United i dag, sier Maria Thorisdottir til VG.

HYLLET: Ole Gunnar Solskjær hadde med seg både Karna (t.v.) og Noah (t.h.) da han fikk sin testimonal-kamp på Old Trafford i 2008. Foto: Fredrik Solstad/VG

Karna Solskjær har scoret i bøtter og spann på Uniteds U21-lag. Hun fikk også sin landslagsdebut for Norges U19-lag i november i fjor.

Hun har - som sin berømte pappa - spilt ungdomsfotball for Clausenengen, og gjorde tre mål på fire kamper for Clausenengen/Dahle før turen gikk til England.

Karna og Ole Gunnar Solskjær er også første far og datter som har spilt for Manchester United: