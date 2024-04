Norges Fotballforbund (NFF) fikk gjennomslag hos Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å kunne registrere flere spillere til europacuper.

NFF sendte i mars i fjor et innspill til Uefa om at klubber som deltar i europeiske turneringen, og som har sesonger som starter og slutter samme kalenderår, burde kunne registrere inn flere spillere foran cupspillet på våren. Det har forbundet nå fått gjennomslag for.

«Uefa har sett den spesielle utfordringen med at mange spillere forsvinner etter slutt på nasjonal sesong, og vedtatt følgende», skriver NFF og lister opp de to regelendringene:

Hvis en klubb mister seks spillere eller mer fra A-listen før utslagsrundene starter, får de mulighet til å registrere 3+1 spillere.

Hvis en klubb mister åtte spillere eller mer fra A-listen før utslagsrundene starter, får de mulighet til å registrere 3+2 spillere.

Fra før kunne klubbene kun registrere tre nye spillere foran cupspillet hvert år. Det skapte problemer for blant andre Molde, som måtte utelate spillere som Alwande Roaldsøy, Sondre Granaas og keeper Albert Posiadala før utslagskampene i conferenceligaen.

Samarbeidet med Sverige

– Vi er glade for at Uefa hørte på forespørselen vår og gir våre klubber muligheten til å utjevne noe av den bakdelen vi har med har avvikende sesong opp mot Uefas konkurranser. Mange norske klubber har naturligvis kontrakter som går ut etter nasjonal sesong, sier Rune Nordhaug, seksjonsleder klubbstøtte i NFF.

– At klubbene nå får mulighet til å legge til én eller to spillere flere enn de klubbene som er midt i sesong, er fornuftig, og vi er fornøyd med at Uefa er enig, fortsetter han.

NFF opplyser også at de skrev brevet med innspillet til Uefa sammen med Det svenske fotballforbundet.

Jubler

Endringene gjelder i mesterligaen for kvinner og menn, europaligaen og conferenceligaen. Det jubler Glimt og Molde for.

– Dette er en viktig beslutning for oss. At vi får med flest mulig av de nye spillerne vi henter inn når det blir utskiftninger etter endt seriesesong, vil bidra til at vi kan opprettholde vår konkurranseevne i Europa, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.

– Vi har flere ganger måttet gjøre vanskelige valg på hvem vi må utelate fra spillerlisten på grunn av denne regelen. Nå får vi litt mer handlingsrom, og det er positivt, men vi skulle svært gjerne hatt mulighet til å hente inn flere, sier daglig leder i Molde, Øystein Neerland.