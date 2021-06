Fnyser av gammelt «kjøpelag»-stempel: – Et prakteksempel

– Det er bare Dag-Eilev (Fagermo) som henger igjen på den nå. Og han henger vel igjen så lenge han er fotballtrener i Norge, flirer Stavrum.

– Kritikken har stort sett kommet fra Fagermo, påpeker han.

Særlig fra midtbanen og fremover har Molde over tid hatt de samme nøkkelspillerne. Denne kvintetten har 910 kamper for Molde:

Etzaz Hussain, 243 kamper.

Eirik Hestad, 214 kamper.

Magnus Wolff Eikrem, 187 kamper.

Fredrik Aursnes, 184 kamper.

Ohi Omoijuanfo, 82 kamper.

– De vet hva som skal til når det stormer rundt dem, beskriver Molde-direktøren.

– Den offensive kraften, som har spilt så lenge sammen, og så stabilt godt over tid, en viktig faktor for klubben, sier han før torsdagens toppoppgjør mot Bodø/Glimt.

Stavrum bekrefter at klubben nå vurderer et konkret bud på Aursnes. 25-åringen, som er på utgående kontrakt, sier til VG at det må bli salg i sommer hvis Molde vil ha penger for ham.

Vålerengas Dag-Eilev Fagermo har tidligere «ertet» Molde med «kjøpelag»-uttalelser.

– Bare oljefondet er større enn lommeboken til Molde, sa den daværende Odd-treneren til VG i 2014.

Han mente klubben manglet tålmodighet til å vente på unge spillere, og VGs vareopptelling viste at klubben hadde hentet 33 spillere i løpet av to og et halvt år.

Siden 2018 har Molde hentet 22 spillere, både unge folk, som Albert Braut Tjåland og Anton Solbakken, og etablerte - som Eirik Ulland Andersen, Martin Bjørnbak, Erling Knudtzon, Ola Brynhildsen, Stian Gregersen, Ohi Omoijuanfo og Björn Bergmann Sigurdarson.

Profiler som Leke James, Ruben Gabrielsen og Daniel Chima Chukwu har forlatt klubben.

– Molde har aldri «fortjent» stempelet som kjøpelag. Klubben har vært et prakteksempel på hvordan man skal forholde seg til spillermarkedet, mener Eurosports ekspert Joacim Jonsson.

– Klubben har en klar strategi. En haug av spillere, som Hussain, Aursnes, Sheriff Sinyan, Marcus Holmgren Pedersen og Birk Risa, er hentet i ung alder med tanke på fremtidige salg, sier Jonsson, som mener Molde har handlet kvalitet til fornuftig pris og «rett og slett har vært bedre enn andre klubber på spillerlogistikk det siste tiåret».

– Men med kapital i ryggen har ikke risikoen vært like stor som hos andre?

– Molde har hatt en fordel, for klubben har tålt å kunne bomme, medgir fotballeksperten.

Både trener Erling Moe og direktør Stavrum - begge med mange år bak seg i Molde - trekker frem viktigheten av lojalitet og kontinuitet, både på og utenfor (kunst)gresset.

– Vi har to eiere som har stått ved oss siden 1992, en styreformann som har vært i styret i 20 år, 74-årgangen med Jan Fuglset & co som fortsatt går på stadion - og folk som har stått vakt i den samme porten i 23 år. Totalen er kjempeviktig, sier Stavrum.

– Vi ønsker å få den kontinuiteten med oss ut på banen. Der har vi vært flinke de siste årene, og også bevisst, sier han.