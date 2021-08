Solskjær etter drømmestarten: – Jeg kunne ikke ha bedt om mer

Portugiseren, som var både dyktig og heldig da han ble spilt fri av Paul Pogba og scoret med venstrefoten etter 30 minutter, har spilt 81 kamper for Manchester United, men dette var bare femte gang han spilte foran et fullsatt Old Trafford.

– Jeg kunne ikke ha bedt om mer enn dette. Hvis du hadde gitt meg dette før kampen, ville jeg tatt det med begge hender, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampen.

Forrige gang det var fullt hus på Uniteds legendariske stadion var 8. mars 2020. Det er 17 måneder siden.

– Sist alle var her scoret Scott McTominay mot Manchester City. Det er jo et fint minne.

Kombinasjonen mellom Pogba og Fernandes - ett touch fra franskmannen og to fra portugiseren - i ettermiddag blir også «et fint minne». Ikke minst det Paul Pogba viste frem i ettermiddag. Det var klasse.

Fire målgivende fra Pogba

For den samme Pogba var nest sist også på 2–1- og 3–1-målet. På det første serverte han Mason Greenwood, og så var det Bruno Fernandes som fikk scoringshjelp av franskmannen etter 54 minutter.

Før timen var spilt fikk Fernandes sitt hat-trick, og nå var det ikke Pogba som var «hoffleverandør», men Victor Lindelöf. Hans strøkne pasning fra eget forsvar, sendte Bruno Fernandes alene med Leeds-keeperen.

Pogba rakk også sin fjerde målgivende før han ble byttet ut. I det 68. minutt var han nest sist da Fred økte til 5–1.

– Folk snakker mye om kvalitetene til Pogba. Det har aldri vært noe tema. Vi vet hva han kan, og i dag viste han det. Han er en viktig spiller for oss, sier Bruno Fernandes til BT Sport.

– Det vi har gjort på treningsfeltet har vært ekstremt imponerende, sier Solskjær.

Old Trafford-fansen fikk mye å juble for når de endelig var tilbake på stadion. Rett før kampstart ble Raphaël Varane presentert som ny Manchester United-spiller. Han viste frem drakt nummer 19, lot seg hylle og tok en selfie før han tok plass på tribunen. I det 76. minutt kom Jadon Sancho inn til sin United-debut.

Manchester United, som slo Leeds 6–2 da lagene møttes på Old Trafford forrige sesong, skal møtes Southampton og Wolverhampton i de neste kampene før det er landslagspause.

Vi oppdaterer!