Eliteseriesesongen er over og nå begynner planleggingen av 2024.

Spillere skal både ut og inn av klubber, og allerede nå skal Viking ha fått et bud på midtbanemann Solbakken, ifølge Stavanger Aftenblad. VG får også opplyst at Stavanger-klubben har mottatt et bud.

– Jeg vil ikke kommentere noe konkret, men det har vært stor interesse rundt Markus Solbakken i lang tid. Det er ikke utenkelig at det kan skje noe, sier Vikings sportssjef Erik Nevland til Stavanger Aftenblad.

Viking skal ha avslått budet som skal være fra den tsjekkiske klubben Sparta Praha. Klubben spiller i Europa League.

23-åringen har en kontrakt med Viking som strekker seg ut 2026.

Landslagssjef Ståle Solbakkens sønn spilte 27 kamper for Viking denne sesongen og fikk også debuten på landslaget i september da han ble byttet inn mot Jordan og spilte 29 minutter.

VG har vært i kontakt med sportssjef Nevland som ikke ønsker å kommentere noe på dette tidspunktet.