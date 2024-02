Islandsk spiss til Kristiansund

Det viser et Fifa-dokument avisen har fått tilgang til. Konklusjonen i dommen er at Normann må ut med 33,5 millioner kroner til gamleklubben.

Ifølge Nettavisen vil Normanns nåværende klubb, Al-Raed, være ansvarlig hvis 27-åringen ikke kan betale gigantsummen. Hvis dommen blir stående, og ingen av dem gjør opp for seg, risikerer Normann å bli utestengt fra all fotball fram til beløpet er betalt.

Normann brøt med Rostov og et låneopphold i Dinamo Moskva på grunn av Ukraina-krigen. Han skal ha forklart at han fryktet for eget liv etter at to droneangrep slo ned nær hans eget hjem.