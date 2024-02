Lørdag møttes Molde 2 og Træff til treningskamp på Aker stadion. Begge lagene skal i år spille i samme avdeling i 3. divisjon (Norsk Tipping-Ligaen). Lagene skal møtes 3. juni på Aker stadion og 30. september på Reknesbanen. Dermed var lørdagens kamp på mange måter en liten smakebit på de to byderbyene som venter i løpet av 2024-sesongen.

Træff tok ledelsen etter 38 minutter da Martin Tornes Kjørsvik satt et straffespark i mål. Sju minutter ut i andre omgang utlignet Mathias Silseth Mork for Molde 2, før hjemmelaget snudde kampen 13 minutter senere ved Emil Visnes Silseth. Træff kom tilbake da Julian Mikalsen Kristengård satte inn 2-2 fem minutter før slutt. Det ble også sluttresultatet på er vindfullt Aker stadion.

Magnus Oltedal er hovedtrener for Træff i år. Han har fått med seg Vegard Forrens som spillende assistenttrener. Oltedal oppsummerte kampen mot Molde 2 slik:

- Grei kamptrening og gjennomkjøring, tross utfordrende værforhold. Vi er fornøyde med enkelte faser i perioder av førsteomgangen, ellers positivt å komme tilbake mot slutten av kampen.

PS: Asanti Herring, som spilte siste halvtimen for Træff, er på prøvespill. Oltedal bekrefter at den 26-år gamle amerikaneren har vært på besøk i Molde noen dager, men reiser i morgen. Oltedal legger til at Træff har prioritert å gi spilletid til deres egne U21-gutter.

Lagoppstillingene:

Molde 2: Isak Kalland – Fredrik Aleksander Nyheim, Adrian Viken, Aleksander Jelsa (Faveur Ndayizeye 45), Oscar Rekdal Misfjord (Kasper Fagervoll Fylling 60) - Magnus Tomren Solheim (Noah Bye 80), Emil Visnes Silseth, Aksel Johan Remmen (Oliver Berg-Hansen 80), Mathias Silseth Mork (Linus Juberg-Hovland 60) – Håkon Dyvik (Petter Berg 80), Albert Braut Tjåland (Kristofer Snær Johansson 45)

Træff: Sivert Viken Beinset – Sindre Heggstad, Vegard Forren, Iver Flønes – Nikolai Viken Tornes, Kristian Thorsheim Selmer, Isak Tønnessen, Sivert Røberg – Mathias Andal Lysgård, Martin Tornes Kjørsvik, Markus Hammerbekk Lewis

Træff-laget etter 60 minutter: Magnus Morsund Thorvik – Joakim Sæther Kirkeland, Herman Vestre Kvendseth, Simen Trippestad – Sem Tessefaye, Vegard Skuseth Myklebust, Aksel Walseth, Jørgen Bøe – Asanti Herring, Julian Mikalsen Kristengård, Simen Trippestad