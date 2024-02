Nyland holdt nullen i overraskende seier

Landslagskeeper Ørjan Nyland holdt unna for stjernene fra den spanske hovedstaden og la grunnlaget for Sevillas 1-0-seier over Atlético Madrid søndag kveld.

Romero Bernals scoring i det 15. minutt ble kampens eneste og sørget for at Sevilla tok med seg samtlige tre poeng fra oppgjøret.

Det var sårt trengt for et Sevilla-lag som sliter i bunnen av spansk La Liga. Klubben er nå seks poeng over streken.

Atlético Madrid taper på sin side viktige poeng i toppkampen. Klubben forblir på fjerdeplassen, men Athletic Bilbao har muligheten til å komme seg på like mange poeng hvis de slår Almeria mandag.

Barcelona kan på sin side jobbe seg opp en fem poengs luke på tredjeplassen hvis de slår Granada senere søndag kveld.