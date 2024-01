Fotbalprofilen Julie Blakstad forlater Manchester City til fordel for den svenske hovedstadsklubben Hammarby.

Hammarby opplyser at 22-åringen har signert en avtale som strekker seg ut 2025-sesongen.

– Vi er ekstremt glade for å ha Julie her. Dette viser igjen at mange ser på oss som et godt miljø å være i og utvikle seg. I en alder av 22 er hun allerede en erfaren spiller med 30 landskamper i et av verdens beste landslag, sier sportssjef Johan Lager.

– Akkurat som ved de tidligere spillerkjøpene i vinter har Julie hatt prioritet og vært et førstevalg. Jeg er veldig glad for at hun nå er Hammarby-spiller, legger han til.

Blakstad begynte sin seniorkarriere som 16-åring i Ottestad, før hun fortsatte reisen i det norske seriesystemet med Fart. Sommeren 2020 signerte Blakstad for Rosenborg.

I januar 2022 gikk ferden videre til engelske Manchester City.

– Jeg vil være med å kjempe for å vinne seriegull, spille europeiske kamper og være i et miljø som utvikler seg. Det skal bli gøy å være en del av et lag som har så fantastiske supportere både på herre- og damesiden, sier Blakstad.