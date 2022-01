For syv år siden gikk Trine Dahl Bruseth ned 27 kilo. Det klarte hun ved å gå lange turer i fjellet og legge om kostholdet. 51-åringen fra Ålesund holdt seg på samme vekt i to-tre år. Men så gikk hun på en smell og mistet motivasjonen.

– Jeg elsker å gå på tur, men jeg fikk ikke med meg noen ut. Da ble jeg lei. Jeg fikk det «opp i halsen» og ville gjøre andre ting, sier Bruseth.

Hun ga seg selv en pause. Men pausen ble lang, og da var det gjort. Hun la på seg mange av kiloene hun hadde gått ned.

Etterpå har hun i perioder gått opp og ned i vekt. Hun beskriver det å gå ned i vekt som tøft, både psykisk og fysisk.

– Min erfaring er at det er en evig kamp. Det handler om livsstilsendring, å ta gode valg i hverdagen uten å måtte forsake «alt» av god mat og drikke, sier Bruseth.

Øve på nye vaner

Bruseths historie er vanlig, ifølge Karoline Steenbuch Lied. Hun er fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede.

– Mange tenker at vektreduksjon handler om å ha tilstrekkelig viljestyrke i en periode, men så enkelt er det dessverre ikke. Å lykkes med et varig vekttap innebærer etablering av nye vaner, og som vi alle vet, er vi mennesker vanedyr. Nettopp det å endre vaner er noe av det vanskeligste vi gjør, sier Lied.

Hun påpeker også at kroppen jobber for å komme tilbake til sin tidligere vekt etter at du har gått ned i vekt. Du har altså fysiologien litt imot deg.

– Jobben er ikke helt ferdig etter man har mistet de overflødige kiloene, men går over i en fase der man øver på de nye og gode matvanene, aller helst under personlig oppfølging. Det er først når disse vanene går på autopilot, at man kan være trygg på at man ikke faller tilbake til de gamle vanene igjen, sier Lied.

Randi Vassbotn Norheim mener at de som vil ned i vekt, ikke skal se på det som en evig kamp. Foto: Matfordeg.no

– Tilrettelegge kostholdet

Randi Vassbotn Norheim er klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder i Matfordeg.no. Hun bekrefter påstanden om at det kan være en evig kamp å gå ned i vekt, men velger å snu på det.

– Mange kan ha nytte av å snu tankegangen fra at det er en evig kamp til at det er en livsstilsendring som foregår, der man må tilrettelegge kostholdet til at man spiser annerledes enn før. Ellers blir det helt klart en evig kamp som kroppen garantert vinner, mener Norheim.

Funnet balansen

Trine Dahl Bruseth mener kampen hennes fortsatt pågår, men hun har funnet en balanse. Hun har ligget stabilt på samme vekt i noen år nå, og hun har lært mye de siste årene. Blant annet har hun oppsøkt kunnskap gjennom Sprek 365s konsept «Biggest Winner» og hatt personlig trener.

– Da jeg gikk ned i vekt første gang, tenkte jeg mange ganger at «dette er ganske enkelt, jeg skjønner ikke hvorfor folk sier at det er så vanskelig». Da var jeg bestemt og strukturert og gikk ned ganske fort. «Hva klager folk over», tenkte jeg. Det gikk kanskje litt for lett, sier hun.

Nå har hun flyttet til litt mer landlige omgivelser. Der har hun en venninne hun ofte går kortere turer med. Det er også nærmere hytta, der hun går lengre turer.

Hun har også lagt om kostholdet og tenker i større grad på å ta sunne valg. Blant annet er brødvarer i hovedsak byttet ut med kjøleskapsgrøt.

– Jeg har hele tiden skjønt at det er en livsstilsendring. Før jeg begynte, tenkte jeg aldri på hva jeg puttet i munnen min. Det er det med å gjennomføre det, ikke bare vite det. Nå har jeg gjennomført det. Kroppen er kanskje blitt vant med det, og nå trenger jeg ikke å legge så mye arbeid i å vite hva jeg spiser fordi jeg har lært. Men det krever planlegging, sier hun.

Likevel ønsker Bruseth fortsatt å gå ned i vekt.

– Jeg har lyst å komme inn i kjolene jeg kunne ha på meg da jeg var på det slankeste, så det er litt overfladisk. Men også at jeg kan fortsette å ta med barnebarn ut på tur og i skogen. Jeg har ikke problemer med det nå, men jeg blir jo eldre, sier hun.

Trine Dahl Bruseth har lagt om kostholdet de siste årene. Foto: Staale Wattø

Fallgruver

Når man går ned i vekt, kan det være flere fallgruver man må passe på. Dette er Norheims tips:

Ikke sult deg ned i vekt. Da ryker både muskelmassen og viljestyrken.

Ikke gå på slankekur. Kostholdet må endres slik at kroppen spiller på lag. En livsstilsendring kan vare livet ut dersom den er i balanse.

Spis nok til at du har overskudd til å bevege deg. Da bruker du mindre energi og er kun avhengig av kostholdet for vektreduksjon.

Beveg kroppen daglig. Dette gjelder også etter vektnedgang.

Spis ofte nok. Ved å spise regelmessige måltider med nok fiber fra grovt korn, frukt og grønnsaker, kan man unngå å «sprekke», både ved og etter vektreduksjon.

Karoline Steenbuch Lied i Roede forteller om flere fallgruver om man skal ned i vekt. Foto: Roede

