Da korona kom, begynte denne klubben å vokse

Nå som snøen er borte i Molde, kan det endelig golfes igjen på den flotte 9-hullsbanen på Eikrem. Molde Golfklubb arrangerte forrige helg sin åpningsturnering, hvor hele 88 deltakere var med. Kun to påmeldinger manglet for å slå klubbrekorden på antall påmeldte. Sondre Fjørstad vant turneringen, med poengsum på 73, ett slag over par.

Fra 12 til 80 år

Molde Golfklubbs klubbsekretær, Trond Sivertsen, forteller om den store interessen rundt turneringen, og hvordan det er å arrangere turnering under korona.

- Dette er vårens vakreste eventyr. Den yngste deltakeren var vel tolv år, så går det opp til nesten 80 år. Både damer og herrer deltar. Korona gjør at turneringsoppsettet ble litt annerledes, hvor man måtte gå ut fire og fire, med ti minutters mellomrom. Premieutdelingen blir gjort på direktesending, dette er for å hindre store ansamlinger av mennesker, sier han.

Sivertsen er veldig fornøyd med hvordan golfklubben har drevet gjennom koronaåret.

Oppblomstring i pandemien

- Vi har ikke slitt så mye. Vi er jo en av de sportene som man kan drive med under en pandemi, så det har egentlig vært positivt for oss. Det eneste vi har merket, er de gangene vi har måttet stenge ned klubbhuset, hvor vi har to simulatorer stående. Nå nærmer medlemsantallet seg 500. Det har vært økende interesse gjennom hele koronaåret, vi har fått cirka 100 nye medlemmer, men det er absolutt ikke fullt, sier klubbsekretæren.

Han føler at interessen for golf har vært økende i området den siste tida, og sier det er tydelig å se på sosiale medier.

- Nå har vi en konkurranse gående i samarbeid med Tesla, hvor vinneren får låne en bil ei helg. Den konkurransen har hatt over 8000 visninger, for oss som en liten klubb er det enormt. Når vi legger ut innlegg, ser man at folk er engasjert. Vi har allerede fått 15 nye medlemmer i år, før vi egentlig har startet sesongen. Det er mulig å bli med i alle aldre, og vi har et oppsett vi kaller for barnegolf. Det er aldri for sent å begynne, sier Trond Sivertsen.

Profftrener holder kurs

Molde Golfklubb holder jevnlig kurs for nybegynnere. Kurset kalles «veien til golf». Kurset holdes av Bjørn Jarle Kleppen, som er utdannet PGA Pro-trener.

- Bjørn Jarle Kleppen holder kurs for oss, han er rutinert og dyktig. Han er en viktig person for oss, og han er en god trener for våre medlemmer. Han har vært med oss i lang tid, sier Sivertsen.

Kleppen sier at det har vært stor interesse for «veien til golf»-kursene.

- Kurset gsår over tre dager, fordelt over to helger. Det blir en treningsperiode hvor de kommer tilbake og repeterer. De lærer det meste for å kunne spille golf. Så legger vi til teoretiske element også. Kursene går hver helg, og har ti deltakere. Vi holder vel 12 kurs gjennom en sesong. Det blomstret veldig under korona, for det var ikke mye annet å gjøre. Det var vel en firedobling fra året før, og vi var over 100 personer på kurs, sier han.

PS: Molde Golfklubb inngikk nylig en samarbeidsavtale med SpareBank1 Nordmøre som generalsponsor.