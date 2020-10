Rekdals menn rystet serielederen. Så raknet det på tampen.

Tromsø slet seg til 3-1-seier over HamKam og økte luken på tabelltopp i 1. divisjon. Sogndal passerte Lillestrøm og er også på opprykksplass.

Tre knepne hjemmeseirer påvirket stillingen i kampen om direkte opprykk til Eliteserien. Sogndal vant 1-0 over Jerv, mens Lillestrøm måtte se seg slått 0–2 av Raufoss.

Ryan Doghman viste kvalitet da han ga Raufoss ledelsen etter 20 minutter. Venstrebacken fikk ballen rett utenfor LSK-feltet, satte fart mellom to motspillere, vendte av en tredje og vippet elegant ballen over keeper Jo Coppens.

Raufoss var best, men spenningen levde til Marius Alm scoret på straffe i tilleggstiden. Han fikk sjansen etter at Kristoffer Nessø ble felt av Marius Amundsen på vei gjennom forsvaret på en kontring.

Sliteseier

Sogndal slo Jerv takket være et tidlig selvmål av Espen Knudsen. Han prøvde å klarere et innlegg fra Sivert Mannsverk, men nikket i stedet stolpe-inn i eget mål.

Tromsø tok tidlig ledelsen ved Mikael Ingebrigtsen, men Jonas Enkerud utlignet i det 77. minutt fra spiss vinkel etter at et frispark ble stusset videre. Det gikk mot poengtap for lederlaget, men Jostein Gundersen gjorde 2-1 i det 87. minutt etter en svak klarering, og Kent-Are Antonsen fastsatte resultatet med et straffespark på overtid.

Tromsø er seks poeng foran Sogndal og sju foran Lillestrøm.

For lite

Både for Øygarden og Kongsvinger var ett poeng i minste laget i bunnoppgjøret som endte 1-1. De ligger begge på nedrykksplass med henholdsvis fem (KIL) og seks poeng opp til Grorud på kvalifiseringsplassen.

Aune Selland Heggebø ga Øygarden ledelsen, men Christian Røers utligning ble kampens siste mål.

Det ble poengdeling også mellom Ulf Sandnes og Strømmen, der vertene gjorde 2-2 på overtid. Magnus Grødem sørget for det med sitt annet mål i kampen.

Kristoffer Valsvik scoret to av målene da Åsane strammet grepet om kvalifiseringsplass med 4-1 over Grorud, mens KFUM Oslo henger med i jakten på opprykkskvalifisering etter 3-0-seier over Ull/Kisa.

Ranheim og Stjørdals-Blink møtes i rundens siste kamp onsdag kveld.

Se høydepunkter fra resten av kampene her: