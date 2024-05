Andersen er spilt inn som nytt styremedlem i Norges Skiforbund.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt et møte med valgkomiteen i Norges Skiforbund. Dersom de mener at de kan bruke kompetansen min, så er jeg åpen for å bidra, sier Andersen til VG.

Han hadde vært generalsekretær i NIF i 13 år da han måtte gå av i 2017. Det skjedde etter en offentlig oppvask om pengebruk og reiseregninger på toppen av norsk idrett.

Men Andersen har også bakgrunn fra norsk skisport: Han har vært trener for det norske kvinnelandslaget i langrenn, juniorlandslagene og landslagene til Sveits.

I dag er han partner i konsulentselskapet Scandsports og styreleder i Norges Toppidrettsgymnas.

Andersen vil ikke gå ut med et manifest eller lansere store planer før ski-tinget i Bodø i juni. Men han åpner døra på gløtt når det gjelder spesielt to temaer:

– Skiforbundet må på et tidspunkt reorganiseres. Man må få på plass en styringsstruktur som er bærekraftig inn i fremtiden. Det er viktig å gå opp en tydelig rollefordeling mellom skistyret, komiteene og den administrative ledelsen i forbundet, sier han.

– I tillegg må NSF i større grad bidra til å styrke arbeidet i landets skiklubber gjennom blant annet å jobbe bedre politisk med å styrke økonomien til klubbene, legger han til.

Lansert av Lyn

59-åringen fra Bergen understreker at det er hyggelig å være ønsket i deler av norsk idrett.

Det er skiklubben Lyn som har lansert Andersens kandidatur:

– Vi foreslår Inge fordi han har god innsikt i idretts-Norge, og fikk utrettet mye som leder. I sin tid som generalsekretær i NIF bidro Inge til flere økonomiske løft som har fått positiv betydning for den økonomiske hverdagen til idrettsklubbene; blant annet innføringen av tippenøkkelen, sier styreleder Geir Moe.

Han trekker også frem bakgrunnen fra skisporten.

– Vi mener Inge har vist at han har den nødvendige kompetansen og handlekraften, som kan gi de endringene vi synes bør komme i Skiforbundet, sier Moe.

Norges Skiforbund har vært preget av voldsomme stridigheter internt de siste årene. Samtidig er økonomien tidvis anstrengt og flere grener har usolgte sponsormerker.

Likviditeten har også vært et tema i interne dokumenter som VG har fått tilgang på.

– Lyn Ski mener det er behov for fornyelse og bredere kompetanse i skistyret, og vi har spilt inn Inge Andersen til valgkomiteen som en meget kvalifisert styrekandidat, sier Geir Moe.

Han peker på at økonomi er den største utfordringen for norske skiklubber i 2024.

– Lyn Ski opplever at pengestrømmen i skisporten går gal vei, ved at stadig flere kostnader de siste årene er lagt over på klubbene. Vi mener det er riktig og mulig å snu dette slik at klubbene kan få tilført midler. Da trenger styret mennesker som evner å skape forandring og som har solid organisatorisk erfaring, sier han.