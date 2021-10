Flere medier melder at spillere begynner å tvile på Solskjærs evne til å få Manchester United videre. Det er ingen konkrete kilder for disse opplysningene. Både lokalavisen Manchester Evening News og The Guardian skriver om at Solskjær har kritikere også i garderoben.

Sky Italia melder at Manchester United har tatt den første kontakten med Antonio Conte, skriver britiske Sky på sin twitterkonto . Også journalisten Alfredo Pedullà melder at det er kontakt med Contes folk. Verken Sky eller han viser til kilder.

Samme Romano meldte på Twitter mandag ettermiddag at Manchester United-direktøren Richard Arnold hadde kansellert alle andre avtaler mandag - for å diskutere Solskjærs skjebne.

Antonio Conte er åpen for å diskutere en managerjobb i Manchester United hvis Ole Gunnar Solskjær skulle bli sparket, melder The Guardian , med blant andre den vanligvis velinformerte Fabrizio Romano som en av journalistene.

– Det er fantastisk å se energien hans på banen. Det er ordtak som sier at laget gjenspeiler manageren, og det er det de har gjort med ham, uttalte den tidligere Manchester United-manageren (1986-2013) etter at Conte hadde sikret ligagullet med Chelsea.

Følgelig har mediene også funnet frem et gammelt intervju som managerlegenden Sir Alex Ferguson gjorde med Sky Sports i 2017. Manchester Evening News har vinklet saken på at «Sir Alex Ferguson har allerede levert sin dom over Antonio Conte».

VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen tviler på om ledelsen i Manchester United vil ha en gå for en type som Conte som eventuell ny manager:

– United har i Solskjær hatt en samlende manager som ikke skaper de store konfliktene. Det var nok en motreaksjon etter Mourinho, som sto for det motsatte - en konstant masekopp og løs kanon i media. Derfor er de nok også vare mot å ansette Conte, som er konstant drevet av «krig» mot egne overordnede og blant annet trakk seg fra Inter etter å ha tatt seriegull i vår. Men ofte er det sånn at de beste og dyktigste trenerne også har sterke egne meninger.

Serie A-kjenner Even Braastad har fulgt Conte tett både som kommentator og som en del av podcasten Støvelball. Han poengterer at Conte «drives av titler» og at det sånn sett ikke passer som hånd i hanske når Chelsea, Liverpool og Manchester City ser så sterke ut.

– Historikken til Conte peker veldig tydelig på to ting. Man kan forvente både resultater og gnisninger. Han sliter på omgivelsene sine, kan være et mareritt for klubbledelsen og kanskje etterlate seg en tropp som ikke passer andre enn ham selv. Samtidig viser cv-en hans at han kan skape vinnerlag, sier Braastad til VG.

Peter Schmeichel deler mange av de samme tankene.

– Man kan si at «Conte er briljant», men han blir ikke mer enn et par år. Vi er ikke sånn klubb. Vi har prøvd det allerede. Det fungerer ikke. Louis van Gaal vant ikke Premier League. Mourinho gjorde det heller ikke. Man kan si Conte eller et annet navn, det spiller ingen rolle, uttalte den danske eks-målvakten til The Times lørdag.

– Jeg tror Solskjær får sjansen til å snu dette fordi Conte er en dårlig match, skriver ansvarlig redaktør i United.no, Dag Langerød.

PS: VG har sendt en henvendelse til presseavdelingen til Manchester United, foreløpig uten svar.