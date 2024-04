For selv om RBK-spiss Ole Sæter tente et visst håp i Lerkendal-publikummet med sin redusering etter drøyt 50 minutter, klarte aldri trønderne å mobilisere den store sluttspurten eller skape de store sjansene den siste halvtimen.

Dermed kunne gjestene fra Bodø kontrollere inn en komfortabel 3–1-seier og påføre trønderne deres første hjemmetap i 2024.

– Jeg er stolt av spillerne. Vi vokser inn i matchen mer og mer, og det må vi ta med oss, sier RBK-trener Alfred Johansson til pressen.

Grafikk: www.sofascore.com

Det er trolig en stor nedtur for Rosenborg og trener Alfred Johansson (33).

For etter et blytungt 2023 er det plutselig optimisme å spore i Trondheim igjen. Før kveldens kamp mot Bodø/Glimt sto Johanssons menn med tre seire på fire kamper.

Den beste sesongstarten på syv år går ikke ubemerket hen i den fotballgale byen.

Men lørdagens oppgjør var på mange måter den første ordentlige testen for trønderne. Kampprogrammet har på papiret ikke vært det tøffeste.

Rosenborgs resultater før Bodø/Glimt-kampen: Vis mer ↓ Eliteserien: Rosenborg – Sandefjord 2-0 Strømsgodset – Rosenborg 1-0 Rosenborg – HamKam 1-0 Haugesund – Rosenborg 1-3 NM: Sverresborg – Rosenborg 0-6, Ull/Kisa – Rosenborg 1-3.

Det var også en viss nivåforskjell over det som skjedde etter drøyt fem minutter.

Midtstopper Jostein Gundersen slo en nydelig gjennombruddspasning i retning Kasper Høgh.

Dansken fikk enkle arbeidsforhold i bakrommet og svarte med å hamre ballen knallhardt langs bakken i lengste hjørne idet kampklokken viste seks minutter og 13 sekunder.

Så fulgte to minutter og 27 sekunder med neglebiting på tribunen.

Linjedommeren vinket nemlig for offside umiddelbart etter scoringen.

Så fikk hoveddommer Rohit Saggi beskjed om at situasjonen skulle sjekkes i VAR-rommet.

Lerkendal-publikummet tok ikke ventingen godt imot og pipekonserten ble til slutt enorm.

Først da kampuret viste 8 minutter og 40 sekunder da Saggi dømte mål til Bodø/Glimt likevel.

Ikke akkurat slik Norges Fotballforbund ønsker det. Dommersjef Terje Hauge har i et tidligere intervju med Aftenposten sagt at avgjørelser basert på fakta ikke bør ta mer enn ett minutt …

Uansett en drømmestart for gjestene, som kom til Trondheim for å kvitte seg med et høyst levende Lerkendal-spøkelse.

Innbyrdes oppgjør på Lerkendal mellom lagene: Vis mer ↓ Bodø/Glimt har ingen stor statistikk på Lerkendal. De har en 3-2-seier fra 2020. Før det igjen vant de i 2008. Deretter har det ikke skjedd hverken på 90- eller 80-tall, men tilbake i 1977. Siden seieren 2020 har de møttes tre ganger på Lerkendal. Det har endt med to uavgjort og en Rosenborg-seier. Kilde: Glimt.no

Og vondt skulle bli til verre for Rosenborg etter 35 minutter. Keeper Sander Tangvik trillet en enkel ball i beina på Ole Selnæs og midtbanespilleren slo en altfor løs pasning tilbake.

Glimt-kantspiller Nino Zugelj var våken, takket og bukket for den svake involveringen, før han hamret ballen til 2-0-ledelse for gjestene.

Trønderne samlet seg i en stor sirkel på egen halvdel for å ta en fot i bakken etter den andre Glimt-scoringen.

Men hverken det eller en pauseprat hjalp.

Albert Grønbæk økte til 3-0 i det 50. minutt og selv om Ole Sæter tente en gnist på Lerkendal med sin straffescoring bare minutter senere, var det gjestene fra nord som skapte de aller største sjansene den siste drøye halvtimen.

Dermed ebbet kampen ut i en komfortabel 3–1-seier til Kjetil Knutsens menn.