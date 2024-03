– Han er en dyktig spiller som passer inn i vår måte å spille på. Han kjenner ligaen og kommer fra et godt treningsmiljø i Molde. Dette er en god mulighet for oss som får inn en god spiller, men også for Niklas som forhåpentligvis får mange minutter i Eliteserien. Molde får også en bedre spiller i retur, sier HamKam-trener Jacob Michelsen.