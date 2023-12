AIK bekrefter at den er enig med den 28 år gamle norske midtbanespilleren om en kontrakt som løper til 31. desember 2026.

Ellingsen kommer på fri overgang ettersom kontrakten hans går ut ved årsskiftet.

– Å sikre seg signaturen til Martin Ellingsen er en gledens dag for alle som elsker AIK. Med sin erfaring fra toppen av Eliteserien og europacupspill, samt sine øvrige meritter, vil han bli en stor profil i Allsvenskan, sier sportslige leder Thomas Berntsen.

– Det føles utrolig godt å signere for AIK. Jeg er veldig takknemlig for at en så stor klubb som AIK har tillit til meg, og jeg gleder meg veldig til å spille på Friends Arena foran supporterne våre, sier Martin Ellingsen.

Henning Berg er trener i AIK.

Stockholmsklubben signerte nylig også en annen Molde-spiller, Benjamin Tiedemann Hansen. Han gikk på en permanent overgang etter å ha vært på lån hos den svenske klubben det siste halvåret.