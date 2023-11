– Speedway var stort på den tiden. Det var ikke unormalt at titusener av tilskuere kom til Bislett for å se Aage i aksjon, sier barnebarnet Henrik Bauer Hansen, som også er Eurosportkommentator på speedway.

Han karakteriserer Aage Hansen som en «stor, norsk idrettshelt».

– Aage var rikskjendis på 1950- og 60-tallet takket være sine friske manøvrer og sterke resultater på speedwaybanen. Derfor ble han raskt en publikumsfavoritt, sier Bauer Hansen.

– Selv på tirsdagstreningene på Dælenga var det ikke unormalt med noen hundre tilskuere.

Speedway er stort i England, og Aage Hansen kjørte profesjonelt for Ipswich Witches i 1950-årene.

MED LAURBÆRKRANS: Aage Hansen i 1959. Foto: Privat

Henrik Bauer Hansen forteller at bestefaren ble norsk mester syv ganger, nordisk mester både i speedway både individuelt og i lag og nordisk mester i langbane lag og ikke minst VM-finalist i 1957.

Norgesmestere speedway 1946–1976 Vis mer ↓ 1946: Leiv Samsing, 1947–1949: Basse Hveem, 1950: Henry Andersen, 1951–1953; Basse Hveem, 1954: Reidar Kristoffersen, 1955; Ikke arrangert, 1956–1961: Aage Hansen, 1962: Sverre Harrfeldt, 1963: Aage Hansen, 1964–1966: Sverre Harrfeldt, 1967–1971: Reidar Eide, 1972: Ulf Løvaas, 1973–1974: Dag Løvaas, 1975: Jan Terje Gravningen, 1976: Edgar Stangeland.

– VM-finalen ble ødelagt av at han skade kneet under en lagmatch for Ipswich Witches noen dager før. Han fikk kneet ut av stilling, og de fikset det på banen med en gang. Men det fikk fatale konsekvenser for VM-finalen, sier Henrik Bauer Hansen.

– Han slet med den skaden i mange år.

Aage Hansen på Momarken i Mysen midt på 1950-tallet. Foto: Privat

– Han var på Warszawa stadion foran Sovjet-lederen Nikita Khrutsjov og 90.000 publikummere. Det var ikke så lett å dra til Polen den gang. De ble fulgt nøye, forteller Henrik Bauer Hansen - og viser fram en lommebok som bestefaren fikk overrakt av Khrutsjov den gang.

Aage Hansen var trener og mentor i speedway-sporten helt fram til 2012.

Han rakk også å konkurrere med legendariske Leif «Basse» Hveem, som gikk bort allerede i 1964, bare 44 år gammel. Aage Hansen ble nøyaktig dobbelt så gammel.

– Jeg hadde barndommen min på Dælenga på tirsdager, forteller den tidligere radioprofilen Jørgen Slips.

– På tirsdagene trente de, og Aage Hansen var veldig stor. Han var et forbilde for oss småguttene.

Aage Hansen fører an i NM i speedway i Oslo i 1956. Foto: NTB / NTB

– Det var stadig stevner på Dælenga, og så kjørte de langbane på Bjerkebanen. Speedway var betydelig større enn det er i dag, forteller Jørgen Slips.

Under og etter karrieren jobbet Aage Hansen som motorsykkelmekaniker. Han var utdannet flymekaniker på Kjeller.