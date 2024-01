Pål Arne «Paco» Johansen har forsterket Häcken-troppen med keeper Andreas Linde. 30-åringen har signert en treårskontrakt.

Det skriver Allsvenskan-klubben på sin nettside.

– Jeg har fulgt med på Häcken de siste årene. Det var nesten ti år siden jeg forlot Sverige, men jeg har sett litt utenfra også, så det skal bli spennende å komme i gang, sier Linde.

Sisteskansen spilte for Molde mellom 2015 og 2022. Svensken noterte seg med 177 kamper i rosenes by før han tok turen videre til tyske Greuther Fürth for to år siden.

«Paco» tok over som hovedtrener i Häcken da Per-Mathias Høgmo tok turen til japanske Urawa Red Diamonds i slutten av desember.

Göteborg-klubben sesongåpner hjemme mot Östersund 17. februar. Norske Even Hovland, Tomas Totland og Ola Kamara spiller også i Häcken.