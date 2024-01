Onsdag skriver Nettavisen at den tyske Bundesliga-klubben Werder Bremen jakter Molde-backen Mathias Fjørtoft Løvik.

Ifølge Rbnetts opplysninger har den tyske klubben vist interesse for Løvik over en lengre periode.

Løvik fylte 20 år i desember, men unggutten har spilt en rekke kamper for MFK både i 2022 og 2023.

Han spilte også tre U21-landskamper i fjor høst.

– Det er interesse for spillerne våre. Så får vi se hva som skjer, for dette er ikke noe vi alltid er herre over. Vi er avhengig av flere parter. Det er interesse fra andre klubber, men det er langt fra interesse til at ting materialiserer seg, sa Molde-trener Erling Moe til Rbnett tirsdag.

Werder Bremen ligger på 13. plass i Bundesliga.