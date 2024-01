Den norske landslagsmålvakten Ørjan Håskjold Nyland er tilbake på Sevillas treningsfelt etter fotskaden som har holdt ham utenfor spill i mer enn to måneder.

Det skriver Sevilla i en melding på egne nettsider.

Skadeproblemene til Nyland startet før hjemmekampen mot Real Betis i La Liga 12. november. Snaue to uker senere meldte Marca og flere andre spanske medier at nordmannen var kvitt fotproblemene, noe som viste seg ikke å stemme.

Siden har sunnmøringen gått glipp av i alt 17 kamper for klubb- og landslag. Sevilla opplyser ikke når nordmannen er aktuell for spill, og den spanske klubben understreker at deltakelsen på trening er «en del av rehabiliteringen».

Nyland ble hentet til klubben i august i fjor.

Sevillas neste kamp er borte mot overraskelseslaget Girona førstkommende søndag.