Klæbo vant både fredagens sprint og lørdagens 20-kilometer overlegent, og fulgte opp i samme spor på 10-kilometer klassisk. Trønderen gikk i mål 17,7 sekunder foran Pål Golberg.

– Jeg er godt fornøyd med helgen og det er godt å kjenne at kroppen fungerer på distanse igjen, sier Klæbo til VG.

Han har hatt en trøblete sesongstart, men leverte virkelig varene denne helgen i prøve-VM i Granåsen.

– Det var denne helgen jeg hadde mest lyst til å gå fortest også - på hjemmebane, sier fortsetter han.

Sprinter Erik Valnes gikk offensivt ut fra start, men havnet til slutt et godt stykke bak Henrik Dønnestad.

Han var tydelig frustrert, kastet stavene i bakken og rev opp startnummeret.

– Det var utstyr som ikke fungerte, stavpigger som knakk. Jeg gikk uten pigger på stavene. Det er en kamp uten å få fremdrift. Det ble brukbart, men jeg fikk ikke øst ut krefter. Det var frustrasjon, sier Valnes til VG.

– Jeg ser at jeg har tapt sekunder når jeg kommer i mål. Jeg skjønner at det kunne ha blitt ganske bra. Da koker det litt over. Det er bedre å la det gå ut over et startnummer enn noe annet.

Valnes ble nummer fem. Svenske Calle Halfvarsson gikk inn elleve sekunder foran Valnes.

– Jeg skjønte at han hadde gått over halve løpet uten pigger på stavene. Så det er klart, han er sterk, men så sterk er han kanskje ikke. Det blir ikke noe enklere da, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er en rasende Valnes i mål her. Kaster stavene i bakken og er mildt sagt forbannet. Han er ordentlig forbannet, kommenterte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Didrik Tønseth og Harald Østberg Amundsen ble nummer seks og fire. Dermed ble det trippelt norsk på pallen og seks av ti norske inne på topp ti.

Sjur Røthe har slitt med coronasykdom den siste tiden og ble nummer 53 på 10-kilometeren. Han sier til VG at han gir opp Tour de Ski-plassen.