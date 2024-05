Nordås løp inn til tiden 3.33,87. Det var drøyt halvannet sekund bak vinner Brian Komen fra Kenya. Årsbeste til Nordås var 3.34,11.

– En liten sjokkseier, sier NRK-kommentator Jann Post om Komen.

Gilje Nordås var sjanseløs på oppløpet i Diamond League-stevnet. Han var for langt bak i feltet da farten virkelig tok seg opp de siste hundre meterne.

– Jeg kjenner jeg har mer å gå med på slutten, men jeg føler at jeg ble stengt inne, dessverre. Jeg får ikke gitt på skikkelig, sier Nordås til NRK.

– Det er selvsagt bak der man ønsker å være, men sånn er det. Det er heldigvis ikke nå det gjelder. Det går rette veien i hvert fall, fortsetter Nordås.

Før den siste svingen prøvde Nordås å avansere i feltet, men det sa stopp hos konkurrentene foran. Det gjorde at 25-åringen ikke hadde noe å komme med da de sterkeste løperne gjorde opp om seieren.

Resultatliste - 1500 meter, Doha Vis mer ↓ Brian Komen (Kenya), 3.32,43 Timothy Cheruiyot (Kenya), 3.32,67 Renyold Kipkorir Cheruiyot (Kenya), 3.32,96 Isaac Nader (Portugal), 3.33,50 Elliot Giles (Storbritannia), 3.33,61 Narve Gilje Nordås (Norge), 3.33,87 Andrew Coscoran (Irland), 3.34,25 Kieran Lumb (Canada), 3.34,41 Adel Mechaal (Spania), 3.35,12 Andreas Almgren (Sverige), 3.35,22 Samuel Tefera (Etiopia), 3.35,58 Robert Farken (Tyskland), 3.35,59 Abel Kipsang (Kenya), 3.35,67 Abdirahman Saeed Hassan (Qatar), 3.37,69 Fullførte ikke: Mounir Akbache (Frankrike)

– Her var det langt frem. Det er tydelig at Narve kommer lite konkurranseforberedt frem til det her. I tillegg er det litt som det var innendørs i vinter - taktisk ikke veldig bra altså, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Det ble trippel kenyansk i Qatar fredag kveld. Timothy Cheruiyot ble nummer to, mens Renyold Kipkorir Cheruiyot endte på en 3.-plass.

Sist gang Narve Gilje Nordås løp, var i spanske Huelva. Da hjalp han treningskompis Per Svela med å nå EM-kravet på 5000 meter: