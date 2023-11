TV-bildene viste folk som slo og sparket hverandre med full kraft på Maracana Stadium i Rio de Janeiro.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters startet slåssingen mellom brasilianske og argentinske fans mens nasjonalsangene ble spilt før kampstart.

Politifolk gikk inn blant folkemengden på tribunen med batonger. Flere spillere fra begge land ble også sett i nærheten av tribunen for å prøve å roe ned situasjonen.

En video publisert av den argentinske kanalen Tyc Sports viser Argentina-keeperen Emiliano Martinez som nesten hopper opp på tribunen for å hjelpe fansen:

Kampen, som skulle egentlig skulle startet 01.30 norsk tid, kom først i gang 28 minutter senere.

Det argentinske laget, ledet av superstjernen Lionel Messi, valgte å forlate banen under kaoset. En liten halvtime senere kom de tilbake.

Før det kunne spillere fra både Brasil og Argentina ses bevege seg mot tribunen for å prøve å roe folkemengden.

– Spillerne må bort til tribunen å roe ned ting fordi det er hendelser. Well, well well, ballen har ikke rullet enda, dette kan ikke rettferdiggjøres, skriver den spanske avisen Marca i sin live-oppdatering av kampen.