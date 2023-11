– Han sa bare at han følte at denne kampen kom for fort. Det var en ganske kort dialog, sier Solbakken på spørsmål fra VG.

Lørdag formiddag kom beskjeden: Erling Braut Haaland var ikke med på flyet til Skottland før søndagens betydningsløse EM-kvalifiseringskamp.

Nordmannen spilte hele andre omgang i privatlandskampen mot Færøyene. Mot slutten av kampen fikk han seg en smell i ankelen.

– Han gjorde som vi sa: Han sto opp om morgenen, følte seg ikke bra, var med på rehaben og gjennomførte den. Så ble det tatt en avgjørelse rundt middagstider hvor Ola var med.

ISET NED: Erling Braut Haaland ble liggende og fikk umiddelbart behandling etter skaden. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG var i dialog med landslagslege Ola Sand fredag ettermiddag. Da svarte han i en SMS at han var «som ventet var sår dagen etter, men at det ikke var alvorlig» –og at de skulle se an utover dagen og morgendagen.

– Jeg fikk ikke muligheten til å snakke med ham. Jeg vet at han fikk seg en smell i forrige kamp og trolig trenger å være forsiktig. Vi kommer til å savne ham, sier Haaland-erstatter Jørgen Strand Larsen.

– Hvor tidlig ble du forberedt på at Erling ikke blir med?

– Som alle andre. Det kom vel ut i dag at Erling ville få litt tid til å bli frisk igjen. Det er forståelig. Det regnet vi med etter den smellen han fikk mot Færøyene.

MØTTE PRESSEN: Ståle Solbakken redegjorde for beslutningen om å ikke ta med Erling Braut Haaland til Skottland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

En skotsk journalist spurte om Haaland kunne ha spilt mot Skottland dersom det var en viktigere kamp.

– Ola sa til meg at bevegeligheten i foten er problemet. Det er ikke en alvorlig skade. Hadde det vært en finale... Jeg vet ikke, svarer Solbakken.

– Har det være noen dialog med Manchester City?

– Nei, kanskje Erling har gjort det. Vi har ikke gjort det. Legen vår har tatt en vurdering, så jeg tror alle parter var enige om at det var litt for tidlig, men det er ikke en karrieretruende skade.

– Sett utenfra virker det litt rart at han spilte 45 minutter i en privatlandskamp?

– Det var hans valg. Han ønsket å spille 45 minutter for å holde rytmen i en uke hvor vi ikke trente så mye. Det var hans avgjørelse på samme måte som det var hans avgjørelse da han ikke spilte privatlandskampen mot Jordan. Da fikk seks-syv spillere muligheten til å se an, nå var det tre spillere som vi snakket med.

Norge spiller borte mot Skottland søndag kveld klokken 20.45. Gruppen er allerede avgjort. Skottland og Spania går videre.

Men lørdag kveld kan Norges endelige EM-skjebne avgjøres når Israel tar imot Romania. Med israelsk seier lever håpet. Alt annet vil bety at EM 2024 går uten Norge.